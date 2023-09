Les candidats du PPA-CI et du PDCI, deux partis de l’opposition ivoirienne, contestent les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI), donnant vainqueur le candidat du Rhdp (pouvoir), le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo.

« Le candidat du Pdci et du PPA-CI rejettent en bloc les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI) », dans une déclaration commune, dénonçant d’ « énormes irrégularités qui ont entaché le bon déroulement du scrutin ».

Selon le candidat du PPA-CI, Michel Gbagbo, le fils de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, et le candidat du Pdci, Augustin Dia Houphouët, ces irrégularités n’ont pas permis aux électeurs d’exprimer leur vrai choix.

Par ailleurs, « des cartes d’électeurs ont été distribués à des non ayants-droits pour participer au vote dans plusieurs bureaux de vote à Yopougon », une commune populaire dans l’Ouest d’Abidjan, la plus grande du pays avec plus de 1,5 million d’habitants.

« De violentes répressions, accompagnées par de nombreuses menaces verbales ont été proférées contre les représentants des bureaux de vote et les superviseurs des candidats de l’opposition », poursuit la déclaration.

Des bureaux de vote, dans ce contexte, rapportent-ils, ont été ouverts à 13h (GMT, heure locale) pour être fermés à 17h, le délai réglementaire, empêchant de nombreux électeurs d’accomplir leur acte civique.

Pour Michel Gbagbo et Dia Houphouët, tous deux députés de l’opposition à Yopougon, « les résultats attribués aux différents candidats ont été savamment étudiés avec la complicité de la CEI, créant la confusion dans l’esprit des électeurs ».

Ils condamnent toute « tentative de voler la victoire de l’opposition » et estiment que « ce holdup électoral n’est ni acceptable ni justifiable », invitant à la « création d’une Commission d’enquête internationale pour enquêter sur toutes les fraudes orchestrées par le Rhdp à Yopougon ».

« En tout état de cause, les candidats du Pdci et du PPA-CI n’accepteront pas les résultats proclamés et prendront toute leur responsabilité à compter de cet instant », poursuit la déclaration, qui invite les militants à se tenir mobilisés et à être à l’écoute des mots d’ordre qui seront donnés.

Adama Bictogo, candidat du Rhdp, a obtenu 60.394 voix soit 44,32%, devant le candidat du Pdci, Dia Houphouët, crédité de 26.430 soit 19,38%, Mélanie Kéhi Gohou 163 voix (0,12%), Michel Gbagbo 48.213 soit 35,38% et Shérif Sarata de MSC, 323 voix soit 0,24%.

AP/APA