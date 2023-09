Raymond Yoro Bi Ta, coordonnateur de la mission d’observation électorale

PARTAGER

Le Groupe de mission d’observation électorale (MOE) a rendu public son rapport sur l’élection couplée des conseillers municipaux et régionaux du 2 septembre 2023.

M. Raymond Yoro Bi Ta, le coordonnateur de la mission d’observation électorale (MOE) a, au cours d’une conférence de presse tenue ce lundi 4 septembre 2023, sur les bords de la lagune Ebrié, dévoilé les résultats du rapport d’observation.

« De façon globale, le scrutin s’est déroulé dans le calme sur l’étendue du territoire national. Par contre, de nombreux cas d’incidents ont été signalés dans plusieurs circonscriptions électorales, notamment le non-respect des heures d’ouverture », a indiqué M. Yoro Bi.

Yoro Bi a relevé que le nombre des agents électoraux était « incomplet et les matériels électoraux en manque dans certains bureaux de vote », toutefois « ces incidents ne peuvent pas mettre en mal la crédibilité de ce scrutin dans son ensemble ».

« A Port Bouët, les forces de l’ordre ont été contraintes par moment à faire la police à l’intérieur des centres de Vote », a dit M. Yoro Bi Ta, ajoutant qu’ « à Yopougon, les élections se sont déroulées sans problème et les représentants des différents candidats étant présents dans les différents bureaux de vote ».

Les observateurs ont notifié « l’’absence des agents électoraux dans les centres de vote à l’heure d’ouverture et un déficit au niveau du matériel électoral ». En outre, il a été enregistré de « nombreux bulletins de vote pré marqués au profit de certains candidats ».

Tous ces manquements, dira-t-il, ont été « corrigés par la Commission Electorale Indépendante (CEI) et le scrutin s’est déroulé dans la paix même si certaines personnes voulaient en profiter pour accomplir leur volonté inavouée ».

« Au-delà de l’organisation parfaite des élections régionales et municipales du 02 septembre 2023, nous pouvant noter que la Commission électorale indépendante (CEI) peine toujours à être vigilante dans le choix de ses agents électoraux », a-t-il fait remarquer.

Selon le rapport, « les acteurs politiques ne se font pas confiance et à la moindre erreur, c’est la tension dans les bureaux de vote et ensuite dans les centres de vote ». La mission d’observation « recommande à la CEI de corriger toutes les imperfections constatées lors des élections régionales et municipales.

A Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan, le candidat du Pdci et du PPA-CI, deux partis de l’opposition, ont « rejeté en bloc les résultats provisoires proclamés par la CEI », dans une déclaration commune, dénonçant d’ « énormes irrégularités qui ont entaché le bon déroulement du scrutin ».

La mission d’observation électorale mentionne, par ailleurs, que « les faits graves pouvant justifier une annulation pure et simple des élections dans les localités visitées lors du scrutin du 02 Septembre 2023 n’ont pas été signalés ».

Le groupe de Mission d’observation électorale (MOE) a mis un accent particulier sur les communes de Marcory et de Port-Bouët dans le District d’Abidjan au regard des situations des élections municipales de 2018.

La mission a déployé 57 observateurs dans la commune de Port-Bouët sur les 167 observateurs accrédités par la CEI. Le MOE était présent dans les Districts de Yamoussoukro et Abidjan, le Haut Sassandra, le Gontougo, le Tonkpi, la Marahoué, le Gbèkè ; le Béré, Cavally et le Guemon.

Le Forum des organisations pour le renforcement de la Démocratie en Afrique (FODA), le Conseil africain des actions concertés (CAFAC), l’ONG Jeunesse active et le Mouvement ivoirien des droits de la jeunesse (MIDJ), le MESNTIC, l’ONG cœur d’amour, ont en partenariat avec le Convention de la Société civile (CSCI) organisé des missions d’observation électorale.

AP/APA