Un rapport du Consortium des organisations de la société pour les élections en Côte d’Ivoire (COSCEL-CI) ressort que le vote s’est déroulé dans le calme dans 92% des bureaux sur toute l’étendue du territoire national.

Au cours d’une conférence de presse, ce dimanche 3 septembre 2023, Neth Willy Alexandre, le porte-parole du COSCEL-CI, a annoncé les résultats d’observation du consortium, mettant en lumière les aspects clés de ces joutes électorales.

Le COSCEL-CI note avoir constaté des cas d’ouverture en retard des bureaux de vote, notamment dans les Districts de la Vallée du Bandama, d’Abidjan, dans la Comoé et dans la Région des Montagnes, dans l’Ouest ivoirien.

Ensuite, relève-t-il, que 25% des bureaux de vote étaient ouverts à 8 h dont 7% avant 7h30 et 18% entre 7h31 et 8h, tandis que 62% des bureaux de vote ont ouvert entre 8h et 9h. Et, à 12 heures, au moins 99% des bureaux avaient ouvert.

« Dans 8% des bureaux de vote, il y a eu des incidents d’intimidation, de harcèlement ou de violence. Et, 19% de ces incidents ont spécifiquement visé ou touché des femmes », mentionne le consortium des organisations de la société civile.

Des « tensions étaient perceptibles aussi bien au sein des bureaux de vote qu’en dehors dans certaines localités, notamment au Plateau, à Yopougon, à Marcory, à Treichville, à Tiassalé, à Guiglo, à Toumodi et à Yamoussoukro », poursuit l’organisation.

Le rapport du Consortium ressort que dans 82% des bureaux de vote, les cartes d’électeurs étaient disponibles à l’ouverture. Mais, dans la plupart des bureaux de vote n’avaient pas de cartes d’électeur à l’ouverture. Les cartes ont été livrées, mais 4% des bureaux ne disposaient pas de cartes d’électeur.

Par ailleurs, la quasi-totalité des bureaux de vote disposaient d’un kit d’authentification biométrique. Cependant, « dans 29% des bureaux de vote, le kit a cessé de fonctionner à un moment de la journée », fait observer le consortium.

Par conséquent, dans 22% des bureaux de vote, des personnes ont voté sans être identifiées par le kit d’authentification biométrique. Dans 99% des bureaux de vote, le dépouillement s’est déroulé dans le calme bien que l’environnement ait été tendu.

Le COSCEL-CI qui a accompli un rôle crucial en observant les élections régionales et municipales à travers une méthodologie basée sur l’échantillon, a déployé 419 observateurs fixes et 122 observateurs mobiles pour couvrir l’ensemble du territoire.

En outre, un groupe de trois observateurs numériques a été mobilisé pour scruter l’environnement sociopolitique à travers les réseaux sociaux. Et ce, au regard de l’importance croissante des médias numériques dans un processus électoral.

L’un des faits les plus marquants de cette journée électorale est que 93% des bureaux de vote ont fonctionné dans le calme, selon les données recueillies et analysées par la plateforme technologique du COSCEL-CI.

Le revers de la médaille est que dans 7% des bureaux de vote, des incidents d’intimidation, de harcèlement, voire de violence, ont été signalé, a relevé M. Neth Willy, ajoutant que le plus inquiétant encore, 21% de ces incidents ont spécifiquement visé ou touché des femmes.

Dans 92% des bureaux de vote, le dépouillement a eu lieu après le vote, démontrant une efficacité notable dans le processus électoral, souligne-t-il. Dans 1% des bureaux de vote abritant les deux scrutins, le dépouillement s’est déroulé de manière simultanée, offrant une expérience unique aux électeurs.

Selon Neth Willy, le RHDP était représenté dans 95% des bureaux de vote, l’opposition dans 86%, les indépendants dans 70%, tandis que 4% des bureaux de vote de cette journée électorale en Côte d’Ivoire a été marquée par des avancées positives en matière de démocratie.

AP/APA