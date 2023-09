Bictogo remporte les municipales à Yopougon

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, s’impose aux municipales à Yopougon, commune populaire dans l’Ouest d’Abidjan, réputée comme un fief de l’opposition.

Adama Bictogo, candidat du Rhdp, le parti au pouvoir, a obtenu 60.394 voix soit 44,32%, devant le candidat du Pdci, Dia Houphouët, crédité de 26.430 soit 19,38%, Mélanie Kéhi Gohou 163 voix (0,12%), Michel Gbagbo 48.213 soit 35,38% et Shérif Sarata de MSC, 323 voix, soit 0,24%.

La commune de Yopougon qui compte une population électorale 502.982 personnes, a enregistré 139.173 votants. Le taux de participation, jugé faible, s’est établi à 27,67%, selon les résultats ressortent 2901 bulletins nuls, 776 bulletins blancs et 136.272suffrages exprimés.

Avec la prise de cette circonscription, le Rhdp, le parti de Alassane Ouattara, étend son spectre et confirme son leadership de première force politique de la Côte d’Ivoire. Le formation politique a remporté le plus de communes et de régions.

A Koumassi, dans le Sud d’Abidjan, sur 43.200 suffrages exprimés, la députée Adjaratou Traoré, candidate indépendante, qui n’a pas obtenu le parrainage du Rhdp, a été créditée de 12.758 voix, soit 29,53%. Le scrutin a été remporté par le maire sortant, Cissé Bacongo du Rhdp, avec 24.325, soit 56,31%.

Dans la commune de Treichville (Sud d’Abidjan), une cité cosmopolite, François Albert Amichia, le maire sortant, en poste depuis près de 30 ans, a remporté largement le scrutin avec un taux de 62,44% (11.218 voix) sur un suffrage exprimé de 11.967.

Au niveau de Yamoussoukro, la ville natale de feu Félix Houphouët-Boigny, le Père de l’indépendance du pays, le candidat du Pdci (opposition), Patrice Kouassi Kouamé, a gagné avec 19.498 voix soit 55,88% devant le candidat du Rhdp, Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce, qui a obtenu 14.301 voix, soit 40,99%.

Commune d’Agnibilékrou (Est), 51,58% de taux de participation, ont obtenu Pdci Mandjodja Mbia Roger 5.131 soit 43,90%, Rhdp Fofana Siandou 6.482 soit 55,46%. Est déclaré vainqueur le Rhdp avec pour tête de liste Siandou Fofana.

La cheffe de la diplomatie, Kandia Camara, a remporté les municipales à Abobo, une cité dans le nord d’Abidjan, considérée comme le fief du pouvoir, avec un score de 59.074 voix soit 71,08% face à son challenger Koné Tehfour 14.436 voix soit 17,37%. Le journaliste Guebo Israël, parti en indépendant a obtenu 972 voix soit 1,17%.

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, candidat Rhdp pour les régionales dans la Région de la Mé (Sud), a obtenu 68,06% des suffrages devant Léon Monnet du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo, crédité de 30,70%. Son épouse, Florence Achi, a remporté les municipales à Adzopé.

Dans la cité balnéaire de Port-Bouët, le député-maire Sylvestre Emmou, candidat du Pdci, s’est imposé à l’issue de l’élection des conseillers municipaux du 2 septembre 2023 avec 18.042 voix soit un taux de 46,80%.

A Port-Bouët, Justin Koné Katinan, le candidat du PPA-CI, le parti de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a obtenu 6.031 voix soit 15,64%, Alain Adja François, indépendant, a récolté 2033 voix soit 5,27%. Le candidat du Rhdp, Ibrahim Konaté, a obtenu 10.735 voix, soit 27,88%.

AP/APA