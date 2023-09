Un effrayant serpent de 5 mètres passe sur un toit devant une famille australienne

Il aurait fallu avoir le cœur bien accroché si on s’était trouvés à la place de la famille habitant une maison de l’Etat australien du Queensland, vue dans une vidéo devenue virale sur TikTok. Mises en ligne ce dimanche et repérées par Midi Libre, les images montrent en effet un python d’une longueur hors-norme passer du toit de la demeure à un arbre situé juste à côté.

Le commentaire accompagnant la vidéo sur le réseau social indique que l’impressionnant serpent mesure 5 m de long. Dans un passage du clip, son corps se trouve à la fois sur le toit de la maison et sur deux arbres différents. Contrairement à beaucoup d’internautes ayant exprimé leur terreur face au python géant sous les images, les témoins de la scène n’ont pas paniqué outre mesure.

On entend deux d’entre eux se demander si le serpent va tomber lorsque la partie arrière de son corps quittera le toit et se retrouvera dans le vide, avant de s’étonner que ce ne soit pas le cas. A la question « Comment va-t-on le faire partir ? » posée par un enfant, un adulte répond calmement que cela n’arrivera pas. On sent tout au plus une légère tension lorsque la tête de l’animal sort soudainement du feuillage d’un des arbres.

https://www.tiktok.com/@iamiandyi/video/7271943534511410439?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Un calme olympien

Un homme interpelle même les spectateurs de cet incroyable et glaçant spectacle en leur faisant remarquer que la quiche est en train de refroidir. Les utilisateurs de TikTok, bien plus impressionnés par les images, ont abondamment commenté et fait circuler la vidéo. Ce mercredi après-midi, elle avait recueilli 1,6 million de « likes » sur le réseau social et avait été partagée 330.000 fois.

