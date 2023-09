Ouverture d’une station-service sur l’aire de stationnement d’Allokoi

Les véhicules, en provenance d’Abidjan pour l’Autoroute du Nord, pourront désormais se ravitailler en carburants sur l’aire de stationnement d’Allokoi, un espace de 10 ha aménagé pour les transporteurs routiers et les particuliers.

Le Fonds d’entretien routier (FER), organisme public chargé de la gestion de cette aire de stationnement, a procédé ce jeudi 31 août 2023, à l’inauguration d’une station-service de la société pétrolière ivoirienne, Petro Ivoire.

Selon Mme Djiré Karidjatou, la représentante de la directrice générale du FER, cette station vient renforcer les offres de services au profit des usagers, en transit sur cette aire de stationnement, dans un « partenariat gagnant-gagnant ».

Elle a fait savoir que cette plateforme, aujourd’hui, a « un bon niveau de fréquentation d’à peu près 82% de taux d’occupation », annonçant aux futurs partenaires qu’il y a encore des opportunités d’investissements et d’affaires sur le site « pour apporter du bonheur aux usagers ».

« Nous avons voulu accompagner l’Etat de Côte d’Ivoire et plus spécifiquement le FER pour un service additionnel pour pouvoir répondre aux besoins de ces transporteurs sur cette aire de stationnement, en tant qu’entreprise ivoirienne », a dit Sébastien Kadio-Morokro, directeur général de Petro Ivoire.

A travers cet investissement, Kadio-Morokro veut accompagner les efforts de l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers le FER. Cette station-service, dira-t-il, bâtie sur plus de 3.000 m2 avec tous les éléments de sécurité est de l’ordre de 400 millions de Fcfa.

« On va bientôt équiper ici (cette station-service) pour tout ce qui est de la pneumatique », a-t-il confié. Cette station-service, la 86e de l’entreprise pétrolière ivoirienne qui opère depuis 29 ans, a satisfait aux normes les plus élevées en matière de sécurité et d’environnement avant son ouverture.

Bamba Daouda, secrétaire général exécutif de l’Union des conducteurs routiers de l’Afrique de l’Ouest, de la Mauritanie et du Maroc, a salué « avec joie » cette offre qui facilite les conditions de travail des conducteurs routiers.

« Ici, le cadre est idéal, le camion qui charge au port d’Abidjan, peut venir faire les formalités de pesage, attendre ses frais de route, prendre le carburant et poursuivre son itinéraire », a-t-il affirmé, se félicitant de ce dispositif qui vient surtout améliorer les services à l’endroit des transporteurs inter-Etats.

« Nous les conducteurs, nous sommes prêts à pouvoir contribuer à l’entretien et au maintien de cette aire de stationnement afin que cet espace soit un environnement plus jovial et plus performant », a-t-il poursuivi, en marge de l’inauguration de la station-service.

Pour Hamed Doumbia, le président national de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l’Afrique de l’Ouest, « l’espace donne envie d’être propre et ça nous permettra de sensibiliser les acteurs et les routiers quant à l’entretien de cette aire de stationnement ».

Sur l’autoroute du nord, M. Doumbia Hamed a fait observer que les usagers de la route attendent d’autres parkings et davantage de stations-services, ce qui permettra d’éviter des accidents sur la route.

Dans l’optique de fluidifier la circulation routière à l’entrée de l’Autoroute du Nord, et de réduire la congestion sur le trafic, le Fonds d’entretien routier a construit cette aire de stationnement qui a été inaugurée en janvier 2023.

L’aire de stationnement d’Allokoi, située au PK 22 et du ressort d’Anyama, tient en son sein un parking de 192 places, dont 140 pour les poids lourds et 52 pour les véhicules légers. Le site dispose également de 41 toilettes, d’un restaurant et de six boxes de vente.

L’Etat de Côte d’Ivoire, à travers le Fonds d’entretien routier (FER), a construit cette aire de stationnement pour pouvoir organiser le stationnement des poids lourds et des véhicules légers qui partent en direction du nord par l’autoroute. Cette une aire respecte d’ailleurs les standards les plus élevés.

