Elections locales ivoiriennes :  le Coscel-ci va déployer plus de 500 observateurs

Le Consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d’Ivoire (Coscel-ci) composé de six entités, s’est assignée depuis juillet 2023, entre autres missions d’observer l’environnement sociopolitique et de faire des recommandations aux différents acteurs afin de faciliter un processus électoral inclusif, apaisé, transparent et sans violence.

Dans cet ordre idée, le Coscel-ci a présenté ce jeudi 31 août 2023, face à la presse, sa mission qui s’inscrit dans le cadre de l’observation citoyenne des élections locales du 02 septembre 2023 ; l’objectif étant d’informer les populations sur le processus électoral en vue du renforcement de la démocratie.

Le Coscel-ci qui rapporte avoir déjà débuté l’observation à travers la campagne en cours pour l’élection des conseillers municipaux et régionaux, compte décupler le nombre d’observateurs sur la base d’un échantillonnage précis.

« S’agissant des scrutins couplés du 02 septembre 2023, le Coscel-ci prévoit d’utiliser la méthodologie de l’observation basée sur un échantillon statistiquement représentatif à l’échelle nationale », a dit le porte-parole de l’organisation, Alexandre Neth. La Coscel-ci va déployer 541 observateurs.

Le porte-parole de l’organisation, Alexandre Neth a indiqué que quelque 122 Coordonnateurs départementaux et communaux, 419 observateurs citoyens ont été recrutés et formés en vue d’être déployés selon un échantillon aléatoire et représentatif, soit 541 observateurs.

« Les 122 coordonnateurs départementaux et communaux seront mobilisés comme des observateurs mobiles et auront à charge de collecter les données en lien avec l’environnement sociopolitique et sécuritaire dans les localités respectives, en vue de mettre en exergue les dynamiques qui gravitent autour du déroulement du scrutin », a-t-il ajouté.

Quant aux 419 observateurs, ils seront mobilisés comme des agents fixes et auront la responsabilité d’observer, durant toute la journée, le déroulement du scrutin dans les bureaux de vote échantillonnés et collecter tous les incidents ayant trait au processus électoral, a-t-il poursuivi.

Lors de la mission d’observation durant la campagne, le Coscel-ci insinué avoir relevé plusieurs incidents, dont la destruction d’affiches et de panneaux de campagne de candidats dans plusieurs districts.

L’organisation fait observer, en outre, des violences verbales et des discours de haine dans plusieurs localités et en ligne, ainsi que des actes d’intimidation, de menace et même de violence physique dans les districts du Goh-Djiboua, des montagnes, des lacs, du Woroba, d’Abidjan, de la Sassandra-Marahoué.

Le Coscel-ci qui évoque des cas d’utilisation de ressources publiques à des fins de campagne dans les Districts de la vallée du Bandama, des Montagnes de la Sassandra-Marahoué, note toutefois des efforts de sensibilisation et des appels en vue de la tenue d’élections apaisées dans 67% des départements du pays.

AP/APA