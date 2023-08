Vers l’expulsion forcée de l’ambassadeur français ?

Le visa de Sylvain Itté a été annulé par les autorités issues du coup d’Etat du 26 juillet.

La crise diplomatique entre le Niger et la France prend une autre allure. Après que l’ambassadeur français, déclaré persona non grata, a refusé de quitter le territoire nigérien, la junte au pouvoir depuis le 26 juillet, a pris une mesure draconienne.

Dans une correspondance adressée au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, en date du 29 août dernier, les autorités de Niamey issues du coup d’Etat du 26 juillet contre Mohamed Bazoum, ont annoncé l’annulation des cartes diplomatiques et des visas de l’ambassadeur et de sa famille. Alors que le Quai d’Orsay a souhaité que l’agrément de son ambassadeur soit reconduit.

L’annulation des cartes diplomatiques et des visas expose les concernés à l’expulsion. Et Niamey assure avoir instruit ses services de sécurité d’exécuter cette décision.

Pour Niamey, après l’expiration du délai de 48h qui n’a pas été respecté, l’ambassadeur français, perd les privilèges et immunité attachés à son statut.

Le 25 août, les nouvelles autorités de Niamey avaient donné 48h à l’ambassadeur de France, Sylvain Itté pour quitter le territoire nigérien sous prétexte qu’il aurait refusé de répondre à une convocation du ministère des Affaires étrangères.

Lundi 28 août, en marge de la conférence des Ambassadrices et des Ambassadeurs, Emmanuel Macron a demandé au diplomate français de rester en poste et a réitéré la position ferme de Paris contre les putschistes, soutenant dans la foulée les solutions diplomatique et militaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

CA/ac/APA