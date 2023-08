Municipales à Korhogo : le PPA-CI, le parti de Gbagbo, dénonce des actes de vandalisme

L’élection des conseillers municipaux du 2 septembre 2023 présente un enjeu capital pour les partis politiques en Côte d’Ivoire, car étant un test en termes d’ancrage territorial avant la présidentielle de 2025.

Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août 2023, des individus non identifiés ont vandalisé des posters et affiches de Issa Malick Coulibaly, le candidat du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI, opposition), la formation politique de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo.

Ces actes de vandalisme interviennent trois jours après le lancement de la campagne électorale. Informé, M. Issa Malick Coulibaly, en tournée politique dans le cadre de la campagne dans une localité, s’est rendu sur les lieux pour faire le constat.

« J’ai été alerté de ce qu’un de mes posters de campagne posté devant la résidence de feu le ministre Lanciné Gon Coulibaly aurait été vandalisé. J’étais à une activité dans un village et je me suis rendu immédiatement sur les lieux après cette activité pour vérifier l’information que j’avais reçue », a-t-il dit.

Il a déclaré avoir « constaté avec beaucoup de regrets que c’était vrai ». Par la suite, le candidat du PPA-CI qui a tenté de s’enquérir sur les circonstances des faits, s’est renseigné auprès des riverains, qui lui ont rapporté que la veille, les posters étaient posés, mais « c’est ce matin qu’ils les ont trouvés vandalisés ».

Par endroits, des affiches ont été déchirées. C’est le premier incident de vandalisme des affiches de campagne que subit le candidat du PPA-CI qui confie avoir « alerté les autorités compétentes », notamment la police ainsi que la Commission électorale indépendante (CEI).

« Je déplore cet incident et je souhaite que ce genre d’acte s’arrête parce que le souhait de tout le monde, c’est que cette élection soit apaisée. Et dans une région comme la nôtre où on sait ce qui s’est passé en 2010, ce genre de vandalisme renvoie à de mauvais souvenirs que personne ne veut dans cette ville ni en Côte d’Ivoire », s’est-il indigné.

« J’en appelle aux différents candidats pour que chacun parle à son équipe et à son état-major pour que ce genre de choses s’arrête et que la campagne qui avait commencé de façon civilisée puisse se poursuivre ainsi et que les élections soient apaisées », a-t-il lancé.

Pour lui, « si on a des indicateurs qui montrent qu’il ne peut ne pas en être ainsi, chacun doit être interpellé et y mettre du sien. Donc pour l’instant, je m’arrête à cette interpellation des autorités compétentes pour que chacun travaille à ce que l’atmosphère s’abaisse. »

Korhogo, une ville du nord ivoirien, est réputée comme un fief du Rhdp, le parti au pouvoir). Issa Malick Coulibaly, candidat du PPA-CI (opposition), un fils et cadre de la région, veut conquérir la mairie de la commune. Son principal rival est Lacina Ouattara dit Lass PR, le candidat du Rhdp.

Les Ivoiriens sont appelés aux urnes le samedi 2 septembre 2023 pour élire les conseillers municipaux et régionaux. Les élections sénatoriales, elles, sont prévues le 16 septembre 2023, soit deux semaines après ces joutes électorales.

