Candidats, le PM ivoirien et son épouse, se lancent dans la campagne

Les candidats du Rhdp (pouvoir) de la Région de la Mé (Sud), ont lancé ce samedi 26 août 2023 leur campagne pour l’élection des conseillers régionaux et municipaux du 2 septembre 2023, à Adzopé, lors d’un meeting.

Coordonnateur régional du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, est le candidat du parti pour les régionales. Son épouse, Florence Achi, elle, est candidate de la formation politique pour les municipales à Adzopé.

Vêtu d’un tee-shirt et d’une casquette orange, à son effigie, Patrick Achi a salué la mobilisation et la ferveur que les populations ont su donner à ce meeting, qui s’est déroulé à l’espace de la Nouvelle gare d’Adzopé, devant des milliers de personnes.

Patrick Achi et son épouse assis

« Chers parents de la Mé, cette mobilisation est le signe manifeste de la santé de notre parti dans la région et bien au-delà. C’est le signe de la reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et les immenses avancées accomplies (dans le pays) sous son leadership », a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre Patrick Achi, « sa vision, guidée par la paix et la cohésion sociale ainsi que ses efforts et ses multiples sacrifices ont permis à la Côte d’Ivoire de réaliser ses plus belles prouesses et ainsi atteindre des performances économiques et sociales inégalées en repositionnant (la Nation) sur l’échiquier continental au profit de sa marche irréversible vers le développement et le progrès continu ».

« Ces élections qui viennent constituent une première pour les femmes également, qui devront constituer aujourd’hui au minimum 30% des conseils régionaux et des conseils municipaux », a-t-il relevé. Et ce, grâce à la vision du président Ouattara qui a pris un décret consacrant 30% de femmes aux postes électifs.

Il a soutenu que « voter les candidats du Rhdp, c’est dire à Alassane Ouattara merci, vous pouvez compter sur nous, sur vos soldats engagés dans cette bataille fondamentale qui consolidera la stabilité du pays et permettra la poursuite de son développement ».

« Chers parents de la Mé, chers jeunes, ne nous laissons plus bercer d’illusions, ne nous laissons plus maintenant troubler, car nous avons là, maintenant, toutes les preuves qu’en dehors du chemin que nous proposons, il n’y a aucun autre chemin », a-t-il poursuivi.

La Côte d’Ivoire, dira-t-il, a « tourné la page des propos qui distraient, qui distillent la haine et la division, sources de conflits. On n’est plus dans çà, si vous voulez être candidats, venez devant vos militants et dites-leur ce que vous voulez faire pour vous et si vous n’avez rien à dire, pardon, taisez-vous ».

« J’ai confiance en Florence Achi, ma Flo chéri, elle ne vous décevra pas et je serais là tous les jours pour l’appuyer pour qu’elle puisse être à la hauteur des attentes qui sont les vôtres ; elle et son conseil, j’en prends l’engagement. La région et les communes feront une même force », a-t-il lancé.

Florence Achi, candidate du Rhdp pour les municipales à Adzopé et tête de liste « Rassemblement et solidarité », a promis de « faire d’Adzopé une ville exceptionnelle, propre, où il fait bon vivre » et où les enfants vont à l’école avec plus de cantines scolaires.

Elle a également promis une ville où l’employabilité est améliorée au profit des jeunes et des femmes, ainsi que la fourniture d’eau potable pour tous, d’électricité, la réouverture de l’hôpital général d’Adzopé, et plus de cantines scolaires.

Patrick Achi et son épouse en campagne

La candidate du Rhdp pour les municipales à Adzopé promet, par ailleurs, créer un guichet jeunesse et emploi afin de favoriser l’insertion professionnelle, et susciter la création d’un deuxième poste de police, un espace de jeux pour les enfants, une piscine municipale et un festival culturel annuel.

« Notre ville a besoin d’un souffle nouveau. Le temps est venu pour réinventer notre ville », a-t-elle laissé entendre. Benjamin Atsé, vice-président du Front populaire ivoirien (FPI), parti dirigé par l’ex-Premier ministre Affi N’guessan, était présent.

Patrick Achi est le candidat du Rhdp pour la régionale. Pour les municipales, Florence Achi est la candidates du Rhdp, Simplice Yapi est le candidat pour Alépé, Yapo François Adepo pour Yakassé Attobrou, Marcellin Koffi Sanon pour Akoupé, Euloge Yapo pourAgou et Valentine M’Bo pour Affery.

La campagne pour l’élection des conseillers municipaux et régionaux s’est ouverte officiellement le vendredi 25 août 2023 pour s’achever le jeudi 31 août 2023 à minuit. Le scrutin lui a lieu le 02 septembre.

AP/APA