Les inscriptions en ligne pour la rentrée scolaire 2023-2024 lancées

La rentrée scolaire 2023-2024 s’ouvre officiellement le 11 septembre 2023 sur l’ensemble du territoire ivoirien.

Les inscriptions en ligne des élèves des lycées et collèges de l’enseignement général débuteront le dimanche 27 août 2023 pour prendre fin le dimanche 24 septembre 2023, délai de rigueur, annonce le ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation, dans un communiqué.

Par ailleurs, les montants des inscriptions en ligne restent maintenus à 6.000 Fcfa pour les élèves des établissements publics et à 3.000 Fcfa pour les élèves des établissements privés, mentionne le ministère de l’Education nationale.

Le ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation relève que « l’inscription en ligne est obligatoire » pour tous les élèves issus des collèges et lycées publics et privés, et constitue l’étape préalable à toute inscription physique.

