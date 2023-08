Ouverture du contentieux de l’éligibilité des candidats aux sénatoriales

La liste provisoire des candidatures, publiée par la Commission électorale indépendante (CEI), ressort 123 candidatures retenues et six rejetées pour un total de 252 candidats à la candidature, dont 30 femmes (12%) et 222 hommes (88%).

La Commission électorales indépendantes (CEI) a procédé notamment le 21 août 2023 à la publication de la liste provisoire des candidats pour le scrutin du 16 septembre 2023. Les candidats ont selon le Code électoral trois jours pour faire leurs réclamations.

Dans cet élan, la présidente du Conseil constitutionnel rappelle, dans un communiqué, que le Code électoral confère le droit à tout électeur de contester une éligibilité à l’élection des sénateurs dans un délai de trois jours à compter de la date de publication de la candidature.

Les réclamations, en conséquence, sont reçues par le Conseil constitutionnel du mardi 22 au 24 août 2023, souligne le Conseil Constitutionnel, qui mention e que les requêtes devraient être accompagnées des pièces justificatives.

A l’expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue, prévient le Conseil constitutionnel. L’élection des sénateurs est prévue le 16 septembre 2023, deux semaines après l’élections des conseillers municipaux et régionaux.

AP/APA