Lancement d’un programme immobilier dans la Région de la Bagoué

Ce projet vient doter des villes de l’intérieur du pays d’appartements de standing.

La pose de la première pierre du programme immobilier dénommé « Les Merveilles de la Bagoué », a eu lieu le jeudi 17 août 2023. Ce projet devrait être exécuté dans les communes de Kouto et de Kolia, dans le nord ivoirien.

Parrain de la cérémonie, le ministre de la Construction, du logement et de l’urbanisme, Bruno Koné, a félicité M. Yamoussa Coulibaly, le promoteur de ce projet qui vient combler le déficit de logements en Côte d’Ivoire et qui impulse le développement en région.

« Nous sommes fiers de voir ce genre d’initiative, parce qu’au-delà des logements, il contribue à l’autre mission que nous avons, le développement urbain. Notre mission est de faire en sorte que partout en Côte d’Ivoire, partout dans nos villes, nous retrouvions les mêmes commodités », a-t-il déclaré.

Son département ministériel, dira-t-il, veut « faire en sorte que celui qui vit à Adjamé (dans le nord d’Abidjan) ne soit pas dépaysé quand il vient à Kolia ; qu’il retrouve les mêmes infrastructures, les mêmes commodités et qu’il soit à l’aise ».

« C’est ce que nous avons commencé avec Yamoussa Coulibaly et d’autres (promoteurs). C’est ce que nous allons faire pendant ces cinq ans, dans toute la région pour qu’à la fin de cette période, il fasse bon vivre dans la région de la Bagoué », a assuré M. Bruno Koné.

Selon Bruno Koné, ce projet initié par Yamoussa Coulibaly, le PDG de Challenge Immobilier International (Chim-Inter) est en parfaite cohérence avec le programme du président de la République qui est de faire en sorte que toutes les localités soient dotées des mêmes infrastructures que Abidjan.

Poursuivant, le ministre s’est réjoui du fait que le projet soit ancré dans la durabilité, avec « l’utilisation de briques de terre compressée et stabilisée (BTCS). C’est un matériau noble et plus solide que les parpaings. J’encourage son utilisation ».

Il a, en outre, exhorté les autres promoteurs immobiliers à emboîter le pas à M. Yamoussa Coulibaly en réalisant de tels projets à l’intérieur de la Côte d’Ivoire, rappelant que « la promotion immobilière est libre et les programmes immobiliers sont réalisés par des privés ».

« Notre rôle est de les inciter, les encourager et les convaincre de l’intérêt qu’ils ont à investir dans tel lieu ou localité. Notre région a, malheureusement, toujours été perçue comme une région pauvre. Aussi, elle n’a pas eu l’attrait que certaines autres régions ont pu connaître », a-t-il souligné.

« Je suis heureux, aujourd’hui, que cette image change et de voir un promoteur s’intéresser à ces régions reculées qui ont besoin autant que les autres de se moderniser. C’est vrai que Abidjan incite beaucoup à cause de l’économie qui est beaucoup plus forte. Mais, il y a des potentialités partout », a-t-il affirmé.

Les poses de pierres ont eu lieu à Kouto et à Kolia. Pierre Gnamou Angoran, le préfet de Kouto, a également félicité M. Yamoussa Coulibaly, tout en invitant les autres promoteurs à venir s’installer dans le département.

Quant à Yamoussa Coulibaly, il a réitéré l’engagement de son entreprise à œuvrer aux côtés du gouvernement et à apporter le progrès aux populations, en indiquant que « notre ambition est de faire en sorte que les maisons que nous allons réaliser concourent à créer des conditions de vie optimums pour nos populations et pour les fonctionnaires de l’État qui sont affectés à l’intérieur du pays ».

« Il s’agit pour nous de permettre à ces derniers de se loger dans de bonnes conditions. Nous pensons que les populations ivoiriennes quelles que soient leurs régions ont droit aux fruits du progrès », a-t-il soutenu.

Dans la suite de ses propos, Yamoussa Coulibaly qui est également fils de la Bagoué, a fait savoir qu’il veut, aussi apporter sa contribution pour donner un nouveau visage à Kouto, sa ville natale et à l’ensemble de la région.

Le projet immobilier « Les Merveilles de la Bagoué » sera réalisé dans les communes de Kouto et de Kolia. Dans la première citée, l’entreprise bâtira dix villas triplex de 11 pièces. Quant à la seconde, elle sera dotée de 32 logements de types 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces.

L’ensemble de ce programme sera construit avec des matériaux durables comme la BTCS. Ces maisons qui seront livrées dans 18 mois, sont selon le promoteur, à des « coûts accessibles à toutes les couches de la population ». L’entreprise offre par ailleurs des facilités de paiement aux souscripteurs.

