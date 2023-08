Retrait des permis de conduire sur RDV en ligne dès le 1er septembre

Le Centre de gestion intégré (CGI) du ministère ivoirien des Transports, opéré par Quipux Afrique, a lancé ce vendredi 18 août 2023 une plateforme dénommée CGI Digital, permettant aux usagers de faire leurs demandes en ligne.

Cette plateforme en ligne a été lancée officiellement par le directeur de cabinet du ministère des Transports, Coné Dioman, lors d’une rencontre avec la presse et des acteurs du secteur des transports, à la Chambre de commerce et d’industrie française en Côte d’Ivoire.

Selon M. Coné Dioman ce nouveau service vise à « faciliter les démarches des usagers et l’une de ces innovations dans ce service digital est de permettre à nos compatriotes à l’étranger de pouvoir faire leurs demandes en ligne à travers le CGI ».

A compter du 1er septembre 2023, les nouveaux candidats au permis de conduire ne pourront faire leur retrait que sur rendez-vous à travers la plateforme digitale du Centre de gestion intégré du ministère des Transports (CGI Digital).

Avec ce dispositif, les usagers pourront désormais avoir le statut des véhicules qui sont en circulation avant d’effectuer un achat en consultant un certain nombre d’« informations sommaires » sur l’authenticité de la carte grise.

L’usager peut, en outre, obtenir un rendez-vous en ligne, sa carte grise, sa carte de transport, un duplicata du permis de conduire, consulter un avis de contravention, assigner un véhicule à un tiers, suivre l’évolution du traitement d’un dossier auprès de la CGI et même faire des réclamations.

Désormais, les usagers pourront très facilement payer leurs contraventions et connaître les points retirés sur les permis à points, et ce, via cette plateforme en ligne, a fait observer M. Coné Dioman, qui a relevé que « c’est une innovation majeure » pour le ministère.

Il a appelé « les usagers à utiliser CGI Digital pour ne pas être surpris », ajoutant que des remontées d’informations font état de ce que les usagers ne sont pas informés de leur statut et à la visite technique, on leur demande de payer un certain nombre de montant pour les infractions commises.

« Avant d’aller à la visite technique, ce serait une belle occasion pour un usager de connaître son statut et s’apprêter en conséquence », a-t-il insisté, indiquant que la commune de Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan, abritera bientôt « un centre totalement digitalisé » au sein d’un supermarché.

Le directeur général de Quipux Afrique, Ibrahima Koné, a indiqué qu’avec cette plateforme, les usagers auront la possibilité d’accéder directement aux informations sur leur permis de conduire, sur les véhicules immatriculés et les contraventions liées à la vidéo-verbalisation.

Le CGI, dans le cadre d’une vaste campagne de digitalisation, a mis en place un nouveau manuel de procédures de traitement des demandes et des titres en vue de la facilitation de la prise en charge des usagers avec plusieurs fonctionnalités dont l’intégration de la prise de rendez-vous.

Ibrahima Koné, a, au nom de sa structure, remis un véhicule de type 4×4 au Bureau d’enquête et d’investigation (BEI) afin de traquer les usurpateurs de titres et transport. Ce bureau reçoit également les plaintes des usagers en vue de sanctionner les contrevenants aux textes réglementaires en vigueur.

AP/APA