La CEI dénonce une « propagande électorale »

La Commission électorale indépendante (CEI) prévient que la campagne électorale avant l’heure est source d’invalidation de la candidature.

Les Ivoiriens sont appelés aux urnes, le 2 septembre 2023, pour l’élection des conseillers municipaux et régionaux. La CEI fait observer que, depuis quelques jours, des candidats s’adonnent « à des activités de propagande électorale dans certaines localités et via les réseaux sociaux ».

La CEI, dans un communiqué, dénonce « ces attitudes d’incivisme et rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 28 du Code électoral, les dates d’ouverture de la campagne électorale sont fixées par décret, pris en Conseil des ministres » sur proposition de l’institution.

Le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a indiqué ce jeudi lors d’un échange avec les partis politiques et les candidats, sur le mode opératoire, que la campagne électorale est prévue du 25 au 31 août 2023, soit durant une semaine. Une période qui devrait être validée par le gouvernement.

Selon les dispositions des articles 31 et 32 du Code électoral, toute forme de propagande électorale en dehors de la période réglementaire est formellement interdite et passible de sanctions. Tout contrevenant s’expose, en conséquence, à une invalidation de sa candidature.

AP/APA