Des autorisations d’enseigner instituées dans les établissements privés

Cette disposition vise à développer des stratégies afin de permettre aux enseignants du public et du privé de bénéficier des mêmes outils pédagogiques pour permettre aux élèves de Côte d’Ivoire d’être davantage formés.

La session 2023 de formation des acteurs des établissements privés, entamée le 04 août 2023, a pris fin ce mercredi 16 août 2023, au Centre national de matériels scientifique (CNMS) de Cocody, dans l’Est d’Abidjan, en présence de Mme Yvette Kouassy, conseillère technique de la ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation, le professeur Mariatou Koné.

Pour cette 13ème édition de formation, 6.501 candidats inscrits ont été enregistrés, dont 3.317 à Abidjan, 1.364 à Bouaké, 911 à Daloa, 448 à Korhogo et 461 candidats à Yamoussoukro. Sur ces 6 501 candidats inscrits, 6 307 ont effectivement pris part à cette session 2023, soit un taux de présence de 77 %.

Représentant la ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Mme Yvette Kouassy, a félicité et remercié l’ensemble des acteurs pour le travail abattu pendant ces deux semaines de formation ainsi que pour sa réussite.

Elle a fait savoir que la qualité du système éducatif recherché est inhérente à la qualification et à la compétence de tous les acteurs du système. C’est pourquoi elle dit attacher du prix à ces sessions de formation organisées depuis 13 ans à l’endroit des acteurs des établissements privés.

Mme Yvette Kouassy a dit être rassurée que la formation à laquelle ont pris part les acteurs des établissements privés, contribuera à faire d’eux des acteurs compétents et leur permettra d’améliorer la qualité de leurs prestations, donc de performer le système éducatif ivoirien.

« Vous devez continuer à adhérer à la vision d’apprentissage tout au long de la vie et à vous former pour former à vos tours des citoyens compétents », a-t-elle déclaré. Cette session 2023 de formation a été pilotée par la Direction de la pédagogie et de la formation Continue (DPFC).

Elle a mobilisé plus de 400 formateurs. Selon M. Fatogoma Coulibaly, représentant M. Adama Samagassi, directeur de la pédagogie et de la formation continue, la présente session a connu une innovation majeure, notamment, l’évaluation de tous les candidats.

Il a assuré qu’à un pourcentage de plus de 98%, la plupart des auditeurs ont validé cette session de formation après composition. Pour sa part, la directrice d’encadrement des établissements privés, Mme Mariam Diarra, a rappelé que l’authenticité des diplômes déposés par les auditeurs sera vérifiée par les institutions afin de dénicher les faux diplômes.

« Vous pouvez avoir été assidu durant ces deux semaines de formation et ne pas bénéficier d’autorisation d’enseigner, de diriger ou d’exercer la fonction d’éducateur si votre diplôme s’avère faux à des vérifications », a-t-elle soutenu.

Selon elle, « la présence effective et l’assiduité d’un candidat ne lui permet plus de lui délivrer la décision de l’autorisation d’enseigner. La délivrance de celle-ci prendra en compte la note d’évaluation et la conduite à partir de cette session 2023.

Par conséquent, tout candidat ayant obtenu une note en dessous de la moyenne ne figurera pas sur les décisions d’autorisation. Le représentant des auditeurs, Guy Omer Gozé a quant à lui remercié les initiateurs de cette formation.

« La formation étant pour la vie, nous apprécions ce bagage qui est le nôtre désormais et dont nous ferons bon usage », a-t-il fait savoir. En plus, il a conseillé à ses collègues de ne jamais cesser d’apprendre, car la vie ne cessera jamais d’enseigner.

Gozé Guy Omer a également invité chacun à s’approprier les outils mis à leur disposition pour avoir la bonne pratique dans leur métier. Car, cela y va de l’avenir de leurs élèves, de leur personnel, et même de la nation.

