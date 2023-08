La FAO engagée à soutenir les projets agricoles portés par les jeunes

Le directeur Régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest, Dr Robert Gouantoueu, invite les jeunes à saisir les énormes opportunités d’emploi et d’auto emploi qu’offrent le secteur agricole.

Dr Robert Gouantoueu, le directeur régional de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique de l’Ouest, a encouragé ce samedi 12 août 2023 à Man, dans l’Ouest du pays, les jeunes à l’entrepreneuriat agricole.

Il a fait cette adresse à l’occasion de la première édition du Forum économique des jeunes du Tonpki, dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Il s’exprimait notamment sur le thème retenu : « quelle opportunité pour la jeunesse du Tonpki ».

Selon Dr Guei Gouantoueu, « les jeunes accordent peu d’intérêt à l’agriculture. C’est une erreur de leur part. On peut vivre décemment de l’agriculture à condition de se former, d’avoir la bonne information et saisir toutes les opportunités ».

Animant une conférence sur les opportunités d’emploi et d’auto emploi pour les jeunes dans le secteur agricole, Dr Robert Gouantoueu s’est voulu formel : « Nous sommes condamnés à moderniser notre agriculture » pour mettre en valeur les multiples potentialités.

Des jeunes instruits sur l’agrobusiness à Man

Explorer des opportunités agricoles

« La modernisation et la transformation nécessite la participation et l’implication des jeunes. Je vous invite donc à explorer les pistes dans les secteurs de la semence qui part de la production, à la distribution en passant par le conditionnement », a-t-il lancé.

Il a énuméré des cultures à fort potentiel en termes d’agro-business, entre autres, le riz, le maïs, les cultures maraichères, le cacao et le café, ainsi que la distribution d’engrais, de produits phytosanitaires, la transformation du café et du riz Danané, aujourd’hui labélisés.

Le directeur régional de la FAO a, par ailleurs, encouragé les jeunes à la pratique de la pisciculture particulièrement le poisson tilapia très prisé en Côte d’Ivoire. La production de cette ressource halieutique ne parvient pas encore à couvrir la demande nationale.

« C’est une énorme opportunité à saisir par les jeunes » a-t-il insisté. Le secteur de l’élevage n’a pas été oublié par le directeur régional de la FAO qui a exhorté les jeunes à l’élevage de volailles, de lapin, de porc, d’escargot et de grenouille.

Au-delà des emplois agricoles, il fera observer qu’il existe un potentiel important de création d’emplois dans les activités économiques rurales non agricoles autour des chaînes de valeurs alimentaires liées à l’agriculture durable, au développement agroalimentaire et aux services de soutien connexes.

Appui aux jeunes et aux femmes

Saluant cette initiative des jeunes du Tonpki, Attaher Maïga, le représentant résident de la FAO en Côte d’Ivoire, a réitéré la disponibilité de son institution à soutenir les projets agricoles portés par les jeunes et les femmes.

Cela, afin de contribuer à une insertion socio-économique réussie de ces derniers. Pour y parvenir, le représentant résident de la FAO en Côte d’Ivoire envisage de mettre l’accent sur la formation pour assurer la durabilité et la résilience des projets.

« La formation des jeunes dans les divers secteurs d’activités notamment celles liées à l’agriculture sera à n’en point douter, un atout précieux pour relever un des plus grands défis du développement socio-économique et durable de cette région », a-t-il souligné.

« Je vous exhorte à vous former pour plus d’impact dans les secteurs que vous aurez choisi pour votre avenir et profiter des offres académiques faites par la toute nouvelle université de Man et l’Institut de développement du district des Montagnes », a-t-il ajouté.

Au terme du forum, Joël Soumahoro Droh, un jeune installé à Logoualé qui suit une formation en maçonnerie, s’est dit réconforté avec toutes les informations reçues. Il promet relancer sa plantation de manioc qu’il avait d’ailleurs abandonnée. Pour lui, cette activité n’était pas rentable.

Gbagba Sara, présidente de l’ONG Refar qui intervient dans la production de maraichers s’est dite désormais motivée pour approcher l’Agence nationale d’appui au développement rural (Anader) pour un éventuel investissement dans le business des semences agricoles.

Le forum économique des Jeunes du Tonkpi est un business forum régional qui réunit les acteurs de l’écosystème œuvrant pour la formation, le financement et l’employabilité des jeunes dans un contexte de développement durable.

L’objectif général est de promouvoir les solutions et les idées innovantes portées par les jeunes de plusieurs secteurs tels que l’agriculture durable, l’alimentation et le tourisme dans le Tonkpi, afin d’adresser des défis avérés induisant ainsi une croissance, des emplois et de mobiliser du financement.

AP/APA