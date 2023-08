Suspension des transactions mobiles money vers le Niger

Les opérateurs de téléphonie invités, en application aux sanctions de la Cedeao, à cesser sans délai les transactions mobiles money vers le Niger.

L’ARTCI, le régulateur du secteur des Télécoms/TIC en Côte d’Ivoire, exhorte dans une note les opérateurs de téléphonie à la mise en œuvre des décisions du 51e Sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao sur la situation au Niger.

Dans le cadre des prestations techniques fournies aux émetteurs de monnaie électronique et institutions financières, l’ARTCI a invité les opérateurs à « faire cesser sans délai les transactions commerciales et financières à destination et/ou en provenance du Niger, plus particulièrement les transactions mobiles money ».

Lors du 51e Sommet extraordinaire de la Cedeao sur la situation politique du Niger, qui s’est tenu le 30 juillet 2023 à Abuja, les chefs d’Etat de l’organisation ont décidé, entre autres, de la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les Etats membres de la Cedeao et le Niger.

Le Niger a connu, le 26 juillet 2023, un changement de pouvoir par la force. Le régime du président Mohamed Bazoum a été renversé par des militaires nigériens, réunis au sein du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP) dont le chef est le général Abdourahamane Tchiani.

Le 30 juillet 2023, à l’issue du 51e Sommet extraordinaire de la Cedeao consacré à la situation politique au Niger, les chefs d’Etat ont arrêté plusieurs sanctions, dont la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la Cedeao et le Niger.

AP/APA