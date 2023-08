Le président ghanéen attristé par le décès de Bédié

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a procédé à la signature du livre de condoléances à la chancellerie de Côte d’Ivoire au Ghana, en hommage à l’ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023.

Arrivé à 11h40 (heure locale) à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Accra, M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a été accueilli par l’ambassadeur de Côte d’Ivoire, M. Assielou Félix Tanon qui avait à ses côtés M. Alex Assanvo, secrétaire exécutif de l’Initiative Cacao Côte d’Ivoire-Ghana.

Après avoir signé le livre de condoléances, le président ghanéen a accordé une brève audience à l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire à Accra, Assielou Félix Tanon à son bureau. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a adressé des mots de compassion à l’endroit au peuple ivoirien et de la famille éplorée.

Au cours des échanges, le diplomate ivoirien a exprimé ses remerciements au président Ghanéen pour avoir effectué le déplacement pour traduire personnellement ses sincères condoléances et sa compassion au peuple de Côte d’Ivoire à travers la signature de ce livre de condoléances.

L’ambassadeur a indiqué que sa présence auprès du peuple ivoirien en ces moments de grandes émotions est le signe des liens forts qui unissent la Côte d’Ivoire et le Ghana, et de la qualité les relations d’amitié et de fraternité qui existaient entre le président Bédié et lui.

Le président de la République du Ghana a exprimé ses condoléances à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, dès l’annonce du décès de l’ancien président Henri Konan Bédié, qui a tiré sa révérence le 1er août 2023 à l’âge de 89 ans.

Le président du Ghana a relevé que l’illustre disparu était un homme d’Etat, un serviteur fidèle de la Nation, auprès du président Félix Houphouët-Boigny en qualité de ministre des Finances, a permis à la Côte d’Ivoire de réaliser son boom économique des années 60-70.

Nana Addo Dankwa Akufo -Addo s’est dit être attristé par le départ brusque et inattendu de son ainé, l’ancien président Henri Konan Bédié qui n’hésitait pas d’ailleurs à lui rappeler ses origines ghanéennes.

Avant de clore son propos Nana Addo Dankwa Akufo -Addo a réitéré ses condoléances au président de la République, M. Alassane Ouattara, au peuple ivoirien et à la famille du défunt.

C’est à 13 heures que M. Nana Addo Dankwa Akufo–Addo a quitté l’ambassade de Côte d’Ivoire à Accra, après un peu plus d’une heure. C’est la première fois qu’un président de la République du Ghana visite cette ambassade.

