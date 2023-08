La France rejette les accusations de déstabilisation

Pour le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère des Armées, ces accusations sont infondées.

La tension monte entre Niamey et Paris depuis le renversement par l’armée du régime de Mohamed Bazoum au Niger le 27 juillet 2023.

Ce mercredi 9 août, le Conseil national pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), organe qui préside à la destinée du pays, a porté une nouvelle accusation contre la France.

Selon les nouvelles autorités installées à Niamey, la France cherche, par tous les moyens, à déstabiliser le Niger. Elles l’accusent d’avoir mené une opération qui a abouti à la libération des terroristes faits prisonniers par les forces nigériennes et de violer de nouveau son espace aérien fermé au trafic.

Réplique de Paris. Pour le Quai d’Orsay et le ministère des Armées, ces nouvelles accusations sont infondées. Le gouvernement avance que « ces déclarations contre la France constituent une nouvelle tentative de diversion, au moment où la Cédéao multiplie les efforts de médiation afin de restaurer l’ordre constitutionnel au Niger. »

Sur le mouvement aérien réalisé ce 9 août dans le ciel nigérien, le gouvernement français argue que le vol a fait l’objet d’un accord préalable et d’une coordination technique avec les forces nigériennes. « Autorisation confirmée par écrit », assurent les autorités françaises.

« Aucune attaque contre un camp nigérien n’a eu lieu. Aucun terroriste n’a été libéré par les forces françaises qui luttent contre ce fléau depuis de nombreuses années au Sahel au péril de la vie de leurs soldats », conclut le communiqué.

Au lendemain du coup d’Etat contre Mohamed Bazoum, la France a suspendu son aide au développement et son appui au budget du Niger. Une manne estimée à plus de 100 millions d’euros. En réponse, les nouvelles autorités de Niamey ont dénoncé les accords et protocoles militaires avec Paris qui avait fait du Niger, le laboratoire des Forces françaises au Sahel (FFS), nouvelle déclinaison de sa présence dans cette région du monde, apres son retrait de Barkhane du Mali.

CA/ac/APA