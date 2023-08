Sobre commémoration de l’an 63 de l’indépendance

Une prise d’armes a marqué, ce lundi 7 août 2023, le 63e anniversaire de la Côte d’Ivoire, à la présidence de la République, en raison du décès de l’ancien président Henri Konan Bédié, survenu le 1er août 2023.

La commémoration s’est déroulée en deux phases, notamment le cérémonial militaire constitué d’une prise d’armes et la montée des couleurs, puis l’exécution intégrale de l’hymne national par le chœur des armées et l’orchestre philharmonique des enfants d’Odienné (Nord).

Le drapeau a été hissé par un binôme mixte des enfants de troupe de l’Ecole militaire préparatoire technique (EMPT) de Bingerville, tout en haut de son mât puis redescendu à mi-hauteur en observation à la mise en berne de l’étendard national.

Le Togo, pays invité, a participé à la commémoration auprès des forces armées de Côte d’Ivoire avec un détachement, ce qui dénote de la qualité de la coopération militaire avec ce pays frère, qui a d’ailleurs joué un rôle majeur dans le dénouement de la crise liée aux 49 soldats ivoiriens détenus au Mali.

Le chef de l’Etat a décrété l’année 2023, année de la jeunesse. Le thème de la commémoration du 63e anniversaire de l’indépendance était « Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité : pour l’engagement civique et la responsabilité citoyenne », a consacré ce lien entre armée et jeunesse.

L’orchestre philharmonique des enfants d’Odienné (Nord) était notamment composé de 154 enfants âgés de six à 16 ans. Ils ont eu sept mois de formation avec l’appui de l’Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (INSAAC).

A la suite du décès de l’ancien président Henri Konan, Alassane Ouattara, a décrété un deuil national de dix jours, du 2 au 11 août 2023. Les drapeaux de l’Etat sont depuis une semaine mis en berne sur toute l’étendue du territoire et dans les ambassades de la Côte d’Ivoire à l’étranger.

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, le vice-président Tiémoko Meyliet Koné, le Premier ministre Patrick Achi, les présidents des institutions de la République et les membres du gouvernement, ont pris part à cette commémoration à la présidence, au Plateau.

Le protocole d’Etat a annoncé, il y a quelques jours, que les festivités du 63e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, prévues se dérouler sur l’Autoroute à péage de Grand-Bassam, à 40 Km au Sud-Est d’Abidjan, étaient « annulées » en raison de ce deuil national.

