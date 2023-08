Le nouveau président du Conseil supérieur de la magistrature installé

La passation des charges a eu lieu, ce mercredi 2 août 2023, à la Cour de cassation à Cocody, une commune huppée dans l’Est d’Abidjan.

Madame Chantal Nanaba Camara, la présidente du Conseil constitutionnel ivoirien, a passé les charges au nouveau président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, précédemment président du Conseil constitutionnel, lors d’une cérémonie.

« Je vous félicite chaleureusement pour avoir, dans la discrétion, mais avec une efficacité remarquable, porté sur les fonts baptismaux le Conseil supérieur de la magistrature dans sa nouvelle mouture telle que voulue par la Constitution du 08 novembre 2016, c’est-à-dire présidé, non plus par le président de la République, mais par un magistrat hors hiérarchie en fonction ou à la retraite », a dit M. Mamadou Koné.

Mamadou Koné a révélé être le doyen d’âge de tous les magistrats, siège et Parquet confondus, encore en fonction dans les différentes juridictions du pays. Il est également le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé de la magistrature.

« Je voudrais m’autoriser à affirmer que la justice a été pour moi, en bien des domaines, la source d’une incommensurable satisfaction et que la magistrature m’a véritablement comblée. Ma seule et ultime ambition aujourd’hui est donc de chercher à lui offrir en retour, ne serait-ce que la belle image que nous en avaient donné nos devanciers (…) afin de léguer à notre tour aux jeunes générations et à notre chère Côte d’Ivoire, une justice forte, admirée et respectée, au nom et au service du peuple », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Mme Chantal Nanaba Camara, nommée le 9 mai 2023 présidente du Conseil constitutionnel et la première femme à occuper ce poste, a exprimé sa gratitude et sa profonde reconnaissance au président Alassane Ouattara pour avoir porté son choix sur Mamadou Koné.

Chantal Nanaba a tenu à féliciter et remercier les membres de la magistrature ivoirienne pour la qualité du travail effectué ensemble ainsi que l’esprit de fraternité et de solidarité qui a prévaut au sein du, Conseil, tout en les invitant à poursuivre, avec ardeur, la collaboration avec M. Mamadou Koné.

M. Mamadou Koné, ex-président du Conseil constitutionnel ivoirien de 2015 à 2023, a été nommé le 20 juillet 2023, au terme de son mandat, par le chef de l’Etat à la tête du Conseil supérieur de la magistrature.

