Décès Henri Konan Bédié : Alassane Ouattara et Gbagbo aux côtés de la famille éplorée

Les deux figures politiques ivoiriennes ont apporté ce mercredi 02 août 2023 leur compassion à Mme Henriette Konan Bédié et à la famille de Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 des suites d’un malaise, à Abidjan.

Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, avait à ses côtés son épouse. Tous deux, ont exprimé leurs condoléances à Mme Henriette Konan Bédié, aux enfants et à la famille du défunt, au domicile de l’ancien président ivoirien à Cocody, dans l’Est d’Abidjan.

Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), accompagné de Nady Bamba, s’est rendu au domicile de l’ancien chef d’Etat, Henri Konan Bédié, président du PDCI, pour soutenir la famille du défunt.

Le chef du PPA-CI était accompagné d’une forte délégation, comprenant des responsables du Conseil stratégique et politique du parti, des vice-présidents et des membres du secrétariat général du PPA-CI, dont Dano Djédjé et Damana Pickass.

Le président Alassane Ouattara a signé mercredi un décret instituant un deuil national de dix jours, allant du mercredi 2 au vendredi 11 août 2023. Au cours de ces 10 jours de deuil national, les drapeaux de l’Etat seront en berne dans le pays et dans les ambassades de Côte d’Ivoire à l’étranger.

AP/APA