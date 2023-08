Ampoules intelligentes : un prix européen décerné au brevet de Lifiled Côte d’Ivoire

La remise du prix a eu lieu lors du Salon africain de l’invention et de l’entreprise innovante, à Abidjan.

Pionnière de l’éclairage intelligent, cette entreprise ivoirienne spécialisée dans l’Internet par la lumière et les énergies renouvelables, se voit décerner le prestigieux Prix OEB (Office Européen des brevets) pour son innovation en matière d’ampoules intelligentes durables.

Ange Frederick Balma, CEO et fondateur de l’entreprise, a reçu le 26 juillet 2023 le Prix OEB (Office Européen des brevets) pour l’innovation exceptionnelle de sa structure, brevetée N 06BR/2021 dans le secteur des ampoules intelligentes durables.

Cette distinction met en lumière l’impact considérable de l’innovation sur le secteur de la technologie et de l’énergie verte. Ces ampoules intelligentes ont révolutionné l’industrie de l’éclairage avec des solutions durables et intelligentes qui s’adaptent de manière intuitive à l’environnement.

Les ampoules intelligentes de la structure combinent des technologies de pointe avec une conscience environnementale aiguisée, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de l’éclairage intelligent et écologique.

En plus de permettre des économies d’énergie significatives, ces ampoules intelligentes offrent une expérience d’éclairage optimale, s’ajustant aux besoins spécifiques de chaque espace, tout en étant connectées à internet haut débit.

« Notre mission fondamentale est de créer un impact positif sur l’environnement grâce à l’innovation », a déclaré Ange Frederick Balma, ajoutant que « recevoir le prestigieux Prix OEB est une reconnaissance inspirante pour toute notre équipe ».

L’objectif de l’entreprise est de « rendre le monde meilleur grâce aux énergies renouvelables et à l’éclairage intelligent », a-t-il poursuivi, se disant « fier » que son entreprise contribue à la construction d’un avenir durable, lors d’un discours.

Son staff, dira-t-il, continue de repousser les limites de la technologie et de l’innovation pour offrir des solutions d’éclairage intelligentes, écoresponsables et adaptées aux besoins de notre ère et au développement durable.

