L’ancien chef de l’Etat, Henri Konan Bédié, a tiré sa révérence le 1er août 2023 à l’âge de 89 ans.

Dans un communiqué, la haute direction du Parti démocratique de Côte D’Ivoire -Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), annonce au « peuple de Côte d’Ivoire et du monde entier, le décès subit de Henri Konan Bédié », président du PDCI-RDA.

Evacué d’urgence depuis Daoukro, son village natal, dans l’Est du pays, par hélicoptère vers la Polyclinique internationale Sainte Marie (Pisam), à Abidjan, l’ancien président ivoirien n’a pu résister à son mal.

« En ces heures de grande tristesse, nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de ce Grand Homme d’Etat, qui n’a épargné aucun sacrifice pour la paix en Côte d’Ivoire et pour la Grandeur de notre Nation qu’il a tant aimée et servie, et à laquelle il a tout donné », déclare le parti dans un communiqué signé du doyen d’âge des vice-présidents, Cowppli-Bony

« Nous adressons nos condoléances les plus émues à madame Henriette Bédié, à la grande famille BEDIE, à tous les militantes et militants du PDCI-RDA ainsi qu’à tout le peuple de Côte d’Ivoire », ajoute le doyen d’âge des vice-présidents du PDCI

La dépouille de l’ancien président ivoirien a été transférée à Ivosep, à la morgue, à Treichville, cité cosmopolite dans le Sud d’Abidjan. Sur les réseaux sociaux, une vidéo devenue virale montre un hélicoptère quittant la PISAM pour Ivosep.

Henri Konan Bédié, surnommé « HKB », a succédé à feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999. Il conduira ensuite le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), créé par le « père » de l’indépendance du pays.

AP/APA