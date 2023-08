Hommages de la classe politique suite au décès de Henri Konan Bédié

Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, et l’ancien président Laurent Gbagbo, ont salué la mémoire de Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à Abidjan des suites d’un malaise.

« Je rends hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, grand serviteur de l’Etat, fidèle compagnon de Félix Houphouët-Boigny, qui a apporté une grande contribution au développement de notre pays », a dit Alassane Ouattara, dans une déclaration lue par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé.

Le chef de l’Etat ivoirien a souligné qu’il a « servi la Côte d’Ivoire avec dévouement à tous les postes qu’il a occupés », saluant la mémoire d’ « un grand homme d’Etat qui avait un profond amour » pour son pays.

L’ex-président Laurent Gbagbo, a aussi rendu un hommage à Henri Konan Bédié surnommé le « Sphinx », saluant avec « déférence sa mémoire ». Pour lui, il a été « un acteur majeur de la vie politique ivoirienne ».

Depuis l’exil, l’ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro, a rendu « hommage à l’homme d’État exceptionnel qu’il était, capable d’inspirer et d’établir des liens sincères avec ceux qui l’entouraient et suffisamment intègre pour demeurer loyal à ses convictions, à ses valeurs, quelles que soient les circonstances ».

Le président du Front populaire ivoirien (FPI, allié au pouvoir), Pascal Affi N’Guessan, a pour sa part salué la mémoire d’ « un grand homme d’Etat » et d’un « artisan de paix », disant garder de lui, « le souvenir d’un homme sage et généreux, qui a su faire preuve de courage et de résilience face aux épreuves ».

Affi N’Guessan qui pleure sa « brutale disparition », rapporte qu’il « aimait passionnément » la Côte d’Ivoire et était « un homme de conviction qui a dirigé avec abnégation, fidélité et une rare maîtrise le PDCI-RDA, l’héritage légué par le président Félix Houphouët-Boigny, le père-fondateur de la nation ivoirienne ».

Charles Blé Goudé, l’ex-leader des jeunes patriotes, rapporte avoir appris « avec une grande tristesse, le décès de l’ancien président Henri Konan Bédié, peu après son hospitalisation d’urgence à la Pisam », une polyclinique de référence à Abidjan.

« La mort de ce grand homme d’État est une perte dont je mesure l’ampleur. Il cumule un grand parcours professionnel et une carrière politique exceptionnelle », a-t-il ajouté, saluant sa stature d’homme d’État, son humanisme, son amour du travail bien fait et son humour qui manqueraient « terriblement » aux Ivoiriens.

« Le doyen de nos présidents s’en est allé, pendant que nous avions un rendez-vous en suspend. Le président Bédié nous laisse ainsi orphelins d’une certaine idée de la Côte d’Ivoire qu’il a su si bien incarner », a déclaré Charles Blé Goudé.

AP/APA