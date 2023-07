Obligation d’enrôlement à la CMU : le ministère ivoirien de l’Education apporte des précisions

Plusieurs parents d’élèves ont pris d’assaut, ces dernières semaines, les centres de Couverture maladie universelle (CMU) en vue de faire enrôler leurs enfants.

Dans un communiqué transmis samedi à APA, le ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation informe que « seuls les boursiers et les élèves âgés de plus de 16 ans sont tenus de présenter la preuve de leur enrôlement au moment de leur inscription pour l’année scolaire 2023-2024 ».

Le ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation invite, par conséquent, les personnes concernées « à se faire enrôler dans les bureaux ouverts à cet effet ». Le gouvernement ivoirien a rendu en septembre 2022 obligatoire l’enrôlement à la CMU.

Le ministre de l’Emploi et de la protection sociale, Me Adama Kamara, a rassuré lors d’une tournée de vulgarisation des mécanismes de sécurité sociale, il y a quelques jours, que son département mettra tout en œuvre pour que les élèves soient pris en charge avant la prochaine rentrée scolaire.

