Les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et la RDC estimés à 7, 2 milliards Fcfa en 2022

Abidjan et Kinshasa s’engagent pour « un partenariat plus fort » dans les relations commerciales et bilatérales.

A Kinshasa depuis le jeudi 27 juillet 2023 où il a représenté le président de la République, Alassane Ouattara à l’ouverture des Jeux de la Francophonie, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, a échangé avec son homologue de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

La rencontre qui s’est tenue ce vendredi 28 juillet 2023 a été le lieu pour les deux personnalités d’exprimer leurs engagements en faveur d’une coopération plus forte entre les deux pays.

Pour Patrick Achi, cet entretien est une « occasion de traduire le rapprochement entre les deux pays, de faire un tour d’horizon des relations bilatérales qui touchent nos secteurs publics et privés et jeter un regard sur l’avenir et voir comment renforcer ces relations ».

Le Premier ministre ivoirien a également souligné l’excellence des relations entre les présidents Alassane Ouattara et Félix Antoine Tshisekedi.

Dans le même élan, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s’est félicité de cette rencontre avec son homologue ivoirien. Et d’ajouter « c’est une occasion pour nous de réaffirmer tout l’engagement que nous avons envers nos deux pays et notre coopération bilatérale ».

Les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo se caractérisent par la prépondérance des exportations ivoiriennes. En 2022, les échanges globaux se sont élevés à 7, 2 milliards F CFA contre 6 milliards F CFA en 2021.

Patrick Achi a également rencontré, ce vendredi 28 juillet 2023, le Premier ministre Sénégalais, qui conduisait son pays à ces 9e jeux de la Francophonie.

Outre le souhait de voir leurs athlètes respectifs briller à ces jeux de la Francophonie, les deux Premiers ministres ont également échangé sur les questions bilatérales relatives à leur pays, afin de contribuer au développement de la sous-région.

