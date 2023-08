Coup d’Etat au Niger : Le Burkina au banc des accusés, selon le capitaine Traoré

Le président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, s’est prononcé, samedi 29 juillet 2023, à Saint Petersbourg, sur la situation qui prévaut au Niger depuis le coup d’Etat du 26 juillet 2023.

Au sommet Russie-Afrique, à Saint-Petersbourg, le Président de la Transition burkinabè a affirmé que des chefs chefs d’Etat l’ont accusé d’être l’auteur des coups d’Etat dans la région.

Cette situation « nous affecte directement (…). Hier (…), j’ai eu des échanges avec certains chefs d’Etat qui m’ont pointé directement du doigt d’être auteur de ce qui se passe dans la sous-région », a déclaré le Capitaine Ibrahim Traoré.

« C’est de vous dire aussi qu’indirectement, certains pensent que c’est l’effet de la Russie et comme vous pouvez le constater, sur la plupart des médias occidentaux qui continuent de livrer ces différents messages », a-t-il ajouté.

Le président de la transition burkinabè a estimé, s’adressant à Vladimir Poutine, que c’est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie.

« Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions… Nous nous devons de les soutenir tant que leur direction sera la même chose que nous souhaitons. Un monde multipolaire, vers leur souveraineté, changer carrément de partenaires », a-t-il souhaité.

Pour le capitaine Traoré, le Burkina et le Niger mènent la même lutte contre le terrorisme. Mais du fait qu’ils ont différents partenaires, ces deux pays sahéliens ont du mal à collaborer bien qu’ils soient des voisins.

Une fois que le partenaire est commun entre le Burkina et le Niger, « on espère qu’avec la nouvelle donne on pourra se soutenir », a souhaité le capitaine Ibrahim Traoré.

Jeudi, le Burkina a souhaité une «coopération plus étroite et souveraine» avec les nouvelles autorités nigériennes.

Dans sa déclaration de prise de pouvoir, le général Thiani a plaidé, vendredi, pour un rapprochement avec le Burkina et le Mali pour mieux faire face aux groupes armés terroristes.

SD/ac/APA