Trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment

La prestation de serment s’est tenue ce vendredi 28 juillet 2023 devant la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel, Mme Chantal Nanaba Camara, première femme à la tête de cette institution en Côte d’Ivoire.

L’ex-ministre de la Justice, le magistrat hors hiérarchie Aimée Zebeyoux, l’ex-procureur de la République Richard Christophe Adou, également magistrat hors hiérarchie et Sébastien Yédoh Lath, enseignant-chercheur en droit public, agrégé des facultés de Droit, ont prêté serment au siège de l’institution, en qualité de conseiller.

La main levée, ils ont tour à tour déclaré, « je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes ».

Adou Richard, ex-procureur de la République

Ils se sont en outre engagés, même après la cessation de leur fonction, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique et social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel.

« C’est un honneur et un privilège certain de recevoir leurs serments au moment où ils effectuent leurs rentrés dans notre prestigieuse institution », a dit Mme Chantal Nanaba Camara, la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel.

Chantal Nanaba Camara s’est félicitée de ce que le Conseil constitutionnel s’enrichit de nouvelles expertises juridiques et administratives, tout en leur adressant ses vœux fervents de réussite dans leur nouvelle fonction.

« Vos expériences professionnelles justifient amplement le choix porté sur vous pour siéger au Conseil constitutionnel. La mission est immense et délicate, mais je demeure persuadée, au regard de votre expertise avérée, que vous contribuerez significativement au renforcement du prestige de notre institution », a-t-elle affirmé.

Ces trois nouveaux conseillers, Aimée Zabayoux, Adou Richard Christophe et Sébastien Yédoh Lath ont été nommés par le président Alassane Ouattara le mardi 6 juin 2023 par décret dans le cadre du renouvellement des membres du Conseil constitutionnel.

La nouvelle présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba, nommée le 9 mai 2023, a pris les rênes de l’institution le jeudi 20 juillet 2023, à la suite d’une passation des charges avec son prédécesseur Mamadou Koné, en poste depuis février 2015.

AP/APA