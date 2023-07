Les lauréats de deux concours de mathématiques primés

Ces concours, initiés par la Société mathématique de Côte d’Ivoire (SMCI), visent à susciter un engouement des jeunes, surtout des filles, pour la science en général et les mathématiques en particulier, en vue de mettre leurs talents au service du développement du pays.

Il s’agit du Concours Félix Houphouët-Boigny de mathématiques, destiné aux garçons et aux filles depuis la classe de 6e jusqu’à la Terminale., et du Concours Miss mathématiques, initié en l’an 2000 et réservé exclusivement aux jeunes filles des classes de troisième, de Terminale C et Terminale E.

« L’esprit et la démarche mathématique sont donc appelés à jouer un rôle déterminant dans notre pays. C’est pourquoi dès 1977, nous avons créé la Société mathématique de Côte d’Ivoire et nous avons institué le Concours Félix Houphouët-Boigny de mathématiques en 1984 », a indiqué l’éminent professeur Saliou Touré, lors de la remise des prix, ce vendredi 28 juillet 2023, aux lauréats de ces deux prestigieux concours.

Le professeur Saliou Touré qui a créé la Société mathématique de Côte d’Ivoire (SMCI) avec ses compagnons, a rappelé que le Concours Miss mathématiques, lui, a été institué en 2000, à l’occasion de l’année mondiale des mathématiques, décrétée par l’UNESCO.

Le professeur Saliou Touré

Les lauréats célébrés

Saliou Touré a, peu avant la remise des récompenses, salué le parcours inspirant de l’Ivoirien Ahmadou Bakayoko, un ancien élève de l’Ecole polytechnique de Paris, aujourd’hui, directeur général du Groupe CIE-SODECI en Côte d’Ivoire.

« Bravo, pour les brillantes études dans cette école », a-t-il lancé, révélant qu’il était engagé dans les recherches en mathématiques sur l’analyse fonctionnelle et les équations de dérivées partielles, lorsque le gouvernement ivoirien est allé le chercher.

La moyenne minimale pour être nominé à ces concours est de 12/20. Des élèves se sont particulièrement illustrés cette année, entre autres, Traoré Habib (16 ans), du Lycée d’excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam avec 17/20, occupant le 1er rang pour le niveau seconde C, au Prix Félix Houphouët-Boigny de mathématiques.

Ange Victoria N’Dri Krah (18 ans), élève en classe de Terminale C à l’Ecole militaire préopératoire et technique de Bingerville (EMPT), qui a obtenu 17/20 à l’épreuve, a été déclarée Miss Mathématiques Terminale C 2023 devant Nahi Eliote (2e, 13,50/20) et Gbanzai Marie-Andrea (3e, 13/20).

La Miss mathématiques Terminale C, Ange Krah, a reçu de nombreuses récompenses dont une bourse de 30 millions de FCFA pour étudier à l’Université internationale de Grand-Bassam, ville historique et patrimoine mondial de l’Unesco, située à 40 Km au Sud-est d’Abidjan. Elle a été, par ailleurs, admise au BAC C au niveau national avec la mention « Bien ».

De la 6e à la terminale, Ange Krah a toujours été major. Elle était au championnat d’Afrique des mathématiques « Olympiades de mathématiques », et a décroché deux médailles de bronze. Cette jeune fille qui se dit honorée d’avoir remporté ce prix et fière d’elle-même et de ses efforts, ambitionne de travailler dans le domaine de l’énergie renouvelable.

Le Prix Miss mathématiques pour le niveau 3e a été décerné à Emmanuella Amani (15 ans) du Lycée Sainte-Marie de Cocody. Elle dit afficher un « sentiment de fierté » à son égard, de gratitude à l’endroit de ses parents et de ses professeurs qui l’ont entraîné, sans répit, pour arriver à ce stade.

Emmanuella Amani envisage de faire une filière scientifique jusqu’à la classe de terminale C et ensuite des études supérieures. Plus tard, compte-t-elle travailler dans le secteur de la finance, et peut-être un jour ouvrir sa propre banque.

Pour le Concours Houphouët-Boigny de mathématiques 2023, destiné aux jeunes garçons et aux jeunes filles, Marie-Andrea Gbanzai (Terminale C), s’est hissée au premier rang pour le niveau Première et Terminale, devant Loïc Djetouan (2e, Terminale C) et Koné Sié Kouadio (3e, Terminale C).

Marie-Andrea Gbanzai est médaillée d’argent au championnat d’Afrique de mathématiques, où elle a remporté deux médailles d’argent. Elle est major de sa classe depuis la 6e jusqu’en Terminale et de sa promotion au Lycée Sainte-Marie de Cocody situé dans l’Est d’Abidjan.

Des lauréats du Prix Félix Houphouët-Boigny de mathématiques

Susciter le goût des maths

Le Concours Miss mathématiques vise particulièrement à motiver et encourager les jeunes filles ivoiriennes à s’orienter plus nombreuses vers les filières scientifiques et technologiques, a fait savoir le professeur Saliou Touré.

Olivier François Gosso, conseiller, représentant M. Ahmadou Bakayoko, a indiqué que la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (Sodeci), entreprise citoyenne, est partenaire à ce concours dans le cadre de son engagement sociétal.

« L’activité de l’eau touche tous les corps de métiers, et aujourd’hui, si nous voulons améliorer notre qualité de service, il est important que nous puissions attirer des talents » et les jeunes filles, toute chose qui constitue « un pas important dans la promotion du genre » auquel la société souscrit, a-t-il poursuivi.

« Il est constaté que dans nos pays d’Afrique, la proportion des femmes dans les professions scientifiques et technologiques demeurait encore très faible, alors nous avons décidé d’instituer le Concours Miss mathématiques, en 2000 », a fait observer M. Saliou Touré.

Le directeur de cabinet du ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Raoul Kouadio, qui a apporté la caution institutionnelle de la tutelle à cet évènement, a fait remarquer que « la promotion de l’excellence fait partie des leviers » du ministère.

Pour appuyer cette noble initiative de la Société mathématique de Côte d’Ivoire, le Port autonome d’Abidjan, a selon son directeur général, Hien Yacouba Sié, décidé d’apporter un soutien financier annuel de 25 millions Fcfa, dont le partenariat a été signé en avril 2023 pour une durée de cinq ans.

AP/APA