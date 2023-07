Vulgarisation des mécanismes de sécurité sociale

Les activités de la 5ème étape de la Ronde du social dans la Région du Haut-Sassandra ont pris fin, ce dimanche 23 juillet 2023, dans la localité de Bahoulifla, dans le Sud-ouest du pays.

Devant plus de 4.000 personnes, le ministre de l’Emploi et de la protection sociale, Me Adama Kamara, a présenté les différents produits de protection sociale, notamment la Couverture maladie universelle (CMU), la Complémentaire et le Régime social des travailleurs indépendants (RSTI).

Le ministre de l’Emploi et de la protection sociale a eu l’adhésion de toute la population de Bahoulifla. Il a, à cette occasion, remis plusieurs dons en vivres et non-vivres aux personnes vulnérables et des fauteuils roulants aux handicapés moteurs de la localité.

La CMU, expliquera-t-il, « vous permettra de vous soigner dans de bonnes conditions et à moindre coût », tandis que la Complémentaire vise à augmenter la pension de retraite des fonctionnaires, et le Régime social des travailleurs indépendants (RSTI) offre aux acteurs du secteur informel d’avoir une pension de retraite.

Le ministre Adama Kamara

Au cours de sa campagne de sensibilisation de proximité, Me Adama Kamara a invité à Daloa le 22 juillet 2023, les fonctionnaires, les commerçants, les transporteurs et les artisans du Haut-Sassandra, à souscrire massivement à La Complémentaire, à la CMU et au RSTI.

Mme Fofana Fatou, Soro, directrice de La Complémentaire qui a, au nom de l’IPS- CGRAE fait un exposé plus détaillé du régime de retraite complémentaire par capitalisation ou La Complémentaire aux fonctionnaires et agents de l’Etat venus en grand nombre au domicile du préfet de Région.

Dans son exposé, Mme Fofana Fatou, Soro a présenté le mode d’adhésion et les différents avantages de ce nouveau produit après quoi le ministre de l’Emploi et de protection sociale a invité tous les fonctionnaires à y adhérer.

Les populations de la ville de Vavoua et de la localité de Tapéguhé ont pris d’assaut, le vendredi 21 juillet 2023, les stands d’enrôlement de la CMU, du RSTI à l’occasion de la 5è étape de la Ronde du Social afin de bénéficier des bienfaits des produits de protection sociale.

Le maire de Vavoua, l’ex-international du football, Bonaventure Kalou, a salué les actions sociales remarquables du ministre à travers cette initiative qui permet aux populations d’être plus proches du gouvernement et d’avoir de meilleures conditions de vie.

« Si vous êtes enrôlés à la CMU et que vous êtes à jour de vos cotisations, lorsque vous êtes malades, vous n’avez aucune crainte car vous serez bien traités. Vous ne paierez que 30% de la prestation médicale », a fait savoir Me Adama Kamara.

Dans le Haut-Sassandra, les chefs de villages de l’ensemble de la Région ont été enrôlés à la Couverture maladie universelle (CMU). Ils bénéficieront d’une prise en charge au niveau des cotisations pour une durée d’un an.

Adama Kamara a annoncé qu’en plus de ce mécanisme, une opération spéciale conçue en liaison avec le ministre de l’Education nationale, permettra de déployer près de 600 opérateurs supplémentaires dans les établissements scolaires situées dans les localités à forte densité de populations.

L’enrôlement est obligatoire pour bénéficier de tout service de l’administration publique. Me Adama Kamara a rassuré les élèves, les collégiens et les étudiants qui ont pris d’assaut les centres de CMU durant ces vacances, ainsi que les parents qu’ils seront tous pris en charge avant la prochaine rentrée.

AP/APA