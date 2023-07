2e Sommet « Russie-Afrique » : le capitaine Traoré en Russie

Le Burkina Faso avait reçu, en décembre 2022, l’invitation à participer à la rencontre de Saint Petersbourg.

Le capitaine Ibrahim Traoré a quitté, mardi, Ouagadougou pour Saint Pétersbourg au nord-est de la Russie, rapporte la présidence du Faso.

L’institution ajoute que le président de la transition participera au 2e sommet et le Forum économique et humanitaire « Russie-Afrique », prévus les 27 au 29 juillet 2023.

Placé sous le thème : « Pour la paix, la sécurité et le développement », le sommet va regrouper une cinquantaine de Chefs d’Etat et de gouvernement du continent africain autour du Président russe Vladimir Poutine « dans le but d’instaurer un nouveau partenariat mutuellement bénéfique entre la Russie et le continent », affirme la présidence.

Pour elle, ces rencontres sont des tremplins pour explorer tous les domaines de coopération, notamment la politique, la sécurité, les relations économiques, la science et la technologie, ainsi que les sphères culturelles et humanitaires

« La participation du chef de l’Etat à cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération voulue et affirmée entre notre pays et la Fédération de Russie dans la perspective de trouver des solutions à la double crise sécuritaire et humanitaire à laquelle notre pays fait face depuis plus de sept ans », explique-t-elle.

Aussi, le capitaine Traoré aura des échanges bilatéraux et accordera des audiences, toujours dans le cadre de la recherche des solutions pour la sécurisation et le développement du Burkina.

Depuis septembre 2022, Ouagadougou et Moscou se sont considérablement rapprochés, sur fond de brouille diplomatique entre le Burkina et la France.

La ministre des Affaires étrangères, Olivia Rouamba avait rassuré, que « la Russie est un partenaire sûr » pour le Burkina, soulignant des « avancées notables » sur l’axe Ouagadougou-Moscou.

Plusieurs officiels burkinabè dont le Premier ministre, Apollinaire de Tambéla et le président du parlement de transition, Dr Ousmane Bougouma ont séjourné à Moscou.

