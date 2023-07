Les entrepreneurs ivoiriens invités à investir dans le secteur des hydrocarbures 

Le ministre des Mines, du pétrole et de l’énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a inauguré le vendredi 21 juillet 2023, à Abidjan, le 7ème navire de ICM Nautical dénommé ICM Nautical junior 4, acquis par une entreprise locale.

Selon M. Sangafowa-Coulibaly, l’acquisition de ce surfer, prouve que les entreprises nationales peuvent réussir et prospérer dans ce secteur. Le groupe ICM Nautical a réussi, après environ une trentaine d’années, à se hisser parmi les sociétés représentatives de la sous-région.

Il a soutenu qu’il est possible aux nationaux d’entreprendre dans tous les domaines, même ceux considérés à tort comme réservés aux entreprises multinationales, partageant la volonté du gouvernement de s’inscrire dans la vision du président de la République de faire du contenu local une réalité.

Sangafowa-Coulibaly n’a donc pas manqué de féliciter et d’encourager ICM Nautical, créée et dirigée par des promoteurs nationaux. Il a assuré que toutes les entreprises qui s’inscrivent dans cette droite ligne pourront compter sur le gouvernement pour les aider à continuer de grandir.

Pour l’approvisionnement des navires et des plateformes, cette société est la seule entreprise ivoirienne spécialisée dans le convoyage du personnel et des équipements sur les navires et les plateformes pétrolières et gazières.

Le fait de transporter du personnel à destination des plateformes pétrolières et qui semblait être le terrain exclusif des sociétés multinationales ne l’est plus. « Cette société nationale est en train de nous en donner la preuve », a-t-il poursuivi.

« Le travail et le sérieux paient et il est important pour les entreprises nationales de s’approprier la loi sur le contenu local mais en faisant preuve d’abnégation », a fait remarquer le ministre Sangafowa-Coulibaly.

ICM, spécialisée dans la mise à disposition de bateaux pour le soutien aux opérations pétrolières, accroît donc sa flotte qui passe de 6 à 7. Tout en saluant la résilience de cette entreprise, le ministre a émis le vœu de la voir compter au nombre des champions nationaux dans le secteur pétrolier.

« Les opportunités seront plus importantes. La loi sur le contenu local est mise en œuvre, car le décret a été signé. Le secteur des hydrocarbures sera ainsi l’un des piliers d’une nouvelle phase de croissance soutenue et durable. », a fait savoir le ministre Sangafowa-Coulibaly.

Pour sa part, Yves Trazo, directeur général de ICM Nautical, tout en remerciant le ministre pour ses actions en faveur des sociétés ivoiriennes avec l’adoption des textes sur le contenu local, a relevé que sa structure est passée de 20% de nationaux depuis son ouverture à 70%, aujourd’hui.

Quant à Kamel Koné, président du Groupement des Entreprises de Services Pétroliers et Gaziers de Côte d’Ivoire (Ges Petrogaz), il a salué l’engagement ferme du ministre Sangafowa-Coulibaly à soutenir et à accompagner les entreprises locales.

Le dispositif sur le contenu local vise surtout à mettre en place un tissu industriel pétrolier et gazier national prenant appui sur des entreprises et des personnels locaux. Et ce, afin d’impulser des expertises locales.

AP/APA