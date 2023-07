La candidature de Bictogo « acceptée » pour les municipales à Yopougon

Le compte à rebours est lancé pour les élections municipales à Yopougon, commune située dans l’Ouest d’Abidjan et la plus peuplée du pays, où le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, affrontera les candidats du parti de Laurent Gbagbo et du Pdci, dans cette citée réputée être le fief de l’opposition.

Adama Bictogo a déposé ce dimanche 23 juillet 2023 à 15h (GMT, heure locale), à Cocody (Est d’Abidjan), son dossier de candidature pour ces joutes électorales, au siège de la Commission électorale indépendante (CEI), institution chargée d’organiser les élections en Côte d’Ivoire.

« Aujourd’hui, nous sommes venus déposer notre dossier pour les élections locales, en particulier les municipales en Côte d’Ivoire ; donc j’ai déposé mes dossiers et mes dossiers ont été acceptés parce qu’ils sont conformes aux règles », a dit M. Bictogo.

« Je me réjouis parce que mes dossiers ont été acceptés », a-t-il laissé entendre, avant d’ajouter que c’est un acte qui fait de lui un candidat aux municipales à Yopougon, où la mairie est dirigée par Kafana Koné, le président du directoire du Rhdp, le parti au pouvoir.

Selon Adama Bictogo, la population de Yopougon s’est « appropriée » sa candidature et il compte avec elle « transformer » la cité. Il partagera que les habitants lui ont témoigné de l’amour qu’il voudrait leur retourner à travers « un engagement encore plus fort ».

La candidature de Bictogo à Yopougon suscite un intérêt de la part des Ivoiriens avec des enjeux importants pour l’avenir politique de la Côte d’ivoire. Le, secrétaire exécutif du Rhdp a déposé son dossier de candidature sous une forte mobilisation de ses fans dans la commune de Yopougon.

Sa candidature à la mairie de Yopougon démontre un caractère exceptionnel en raison de son statut de président de l’Assemblée nationale. Cette décision marque un pari politique majeur pour le RHDP, qui cherche à reconquérir la commune, perdue lors des dernières législatives, et renforcer sa position dans la capitale économique du pays.

Ces élections s’annoncent épiques. Le parti de Gbagbo, le PPA-CI et celui de Henri Konan Bédié, le PDCI, les deux principaux partis de l’opposition n’ont pas conclu un pacte d’alliance à Yopougon, où chacun défendra sa chapelle, ce qui pourrait être à l’avantage du Rhdp.

Le dépôt des dossiers de candidatures, ouvert du 1er au 19 juillet 2023, a été prorogé par la CEI jusqu’au 23 juillet 2023. Les élections des conseillers régionaux et municipaux en Côte d’Ivoire sont prévues le 2 septembre 2023.

AP/APA