Impôts ivoiriens : plus de 1.930 milliards Fcfa recouvrés au 1er semestre 2023

Avec cette performance, la Direction générale des impôts (DGI) a dégagé un écart positif au premier semestre 2023.

Le directeur général des impôts, Abou Sié Ouattara, a indiqué vendredi qu’au cours du 1er semestre 2023, les services des impôts ont recouvré « 1933,6 milliards de FCFA pour un objectif de 1911,5 milliards de FCFA », soit un écart positif de 22,1 milliards de FCFA, lors d’un séminaire.

Il a par la suite rappelé que l’objectif annuel révisé est de 3.664 milliards de FCFA contre un objectif annuel initial de 3648 milliards de FCFA. Les réalisations du 1er semestre 2023 sont en progression par rapport à celles du premier semestre 2022 de 14,7%, soit une hausse de 247,4 milliards de FCFA.

« Les projections de recettes attendues pour le troisième trimestre et le deuxième semestre sont fixées respectivement à 970,7 milliards de FCFA et 1752,9 milliards, soient des hausses de 178,4 milliards et 231,1 milliards par rapport aux recouvrements des mêmes périodes en 2022 », a-t-il fait savoir.

Au cours de ce séminaire, la DGI a procédé à l’analyse objective des résultats et des performances enregistrées par ses services au 1er semestre 2023 afin d’élaborer les stratégies idoines à la mise en œuvre efficiente des actions futures pour l’atteinte des objectifs à leurs assignés.

Cet examen rétrospectif des activités du deuxième trimestre, et surtout des résultats connus au 30 juin 2023 est nécessaire car, il constitue le dernier baromètre stratégique indispensable à l’application effective des principes actions et directives de leurs plans stratégiques pour l’année 2023, a-t-il ajouté.

Adama Sall, le directeur de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat, a exprimé sa « satisfaction » au regard des recettes du premier semestre 2023 qui se chiffrent à 1933,6 Fcfa milliards FCFA pour un objectif de 1911,5 milliards FCFA, soit un écart positif de 22,1 milliards FCFA.

« Cet objectif n’est ni en dessous des capacités de vos services, ni du potentiel de notre économie et vous devez travailler âprement afin de le relever avec succès », a déclaré M. Adama Sall, encourageant les services de la DGI à maintenir le cap.

AP/APA