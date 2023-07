La 2e édition du STAM lancée pour impulser les nouveaux emplois du digital

Des participants issus de 15 pays africains sont attendus, sur les berges de la lagune Ebrié, pour la 2ème édition du Salon des téléphones et applications mobiles (STAM) qui mettra, cette année, l’emphase sur la commercialisation des produits via le téléphone mobile.

Le Salon des téléphones et applications mobiles (STAM) a été lancé ce mercredi 19 juillet 2023 à Abidjan, en présence des acteurs du secteur. Cette deuxième édition se déroulera du 17 au 18 novembre 2023 au Palais des sports de Treichville, dans le Sud d’Abidjan.

Depuis le début des années 2000, l’économie digitale est de plus en plus considérée comme l’un des piliers du développement des pays de la zone ZLECAF, et la Côte d’Ivoire qui ne veut pas rester en marge de cette révolution, met l’économie numérique au cœur de sa politique de développement.

Assi Arthur, commissaire général de STAM, s’est félicité des actions probantes au niveau de l’Etat ivoirien, visant notamment à garantir une transition vers une économie digitale durable pour sa jeunesse et son administration. Le pays multiplie, de ce fait, les actions pour favoriser l’employabilité des jeunes à travers les TIC.

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a décrété l’année 2023 comme étant l’année de la jeunesse. Dans cette optique, M. Assi insinuera que le staff du STAM a dégagé comme thème de cette 2e édition : « Jeunesse, employabilité, digitalisation de l’administration et écosystème ZLECAF : Piliers de la croissance africaine ».

Face au défi de la numérisation et de la digitalisation, ce salon vise à « orienter notre jeunesse vers les nouveaux emplois du digital et leur adaptation à nos administrations », c’est pourquoi pour cette édition, le thème du STAM 2023 est tourné vers la jeunesse, et l’innovation, a-t-il poursuivi.

Le président du Comité scientifique du STAM, Dr Samuel Mathey, a fait observer que plusieurs jeunes ont du mal à commercialiser leurs produits à travers le téléphone mobile, et c’est cette situation qui a, d’ailleurs, motivé le thème de la 2è édition de ce rendez-vous en vue d’aider les jeunes qui sont dans le besoin.

