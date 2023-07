Impôt ivoirien : Serge Désiré Dibi lauréat du Prix d’excellence 2023

Après s’être adjugé le prix du meilleur agent d’assiette, l’inspecteur des impôts au service de gestion du centre des moyennes entreprises du Plateau, Serge Désiré Dibi, a raflé le prix du Lauréat des Lauréats.

Il surclasse après délibération du jury, sept autres lauréats de prix qui tout comme lui étaient pressentis pour remporter ce sacre. Ces lauréats ont été reconnus par le jury grâce à leur bonne contribution au sein de la chaîne organisationnelle à laquelle ils participent.

L’édition 2023 marquant la 21ème édition du Prix d’excellence de la Direction générale des impôts (DGI) s’est tenue le mercredi 19 juillet 2023, en présence du ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat, M. Moussa Sanogo.

A l’issue de cette cérémonie, le directeur général des impôts, Ouattara Sié Abou, a souhaité que les lauréats maintiennent le cap et servent d’exemple pour « tirer vers le haut les collaborateurs qui n’ont pas encore compris qu’il ne sert à rien de rester dans la nullité ».

Il a expliqué que le prix d’excellence, reflet des qualités, du professionnalisme et d’éthique exigé chez tous les agents de l’administration, vise à célébrer et à honorer chaque année les agents qui se sont distingués positivement dans l’exécution de leurs missions.

Ce prix, dira-t-il, sert également d’outil d’émulation au sein de l’administration fiscale. Il soulignera que les lauréats de ce prix d’excellence, depuis sa création, sont suivis et ont senti un déclic au niveau de leurs carrières.

Le ministre Moussa Sanogo a félicité les lauréats et les a invités à partager leurs expériences avec leurs collègues afin que dans une démarche collective la DGI puisse relever chaque année les défis et satisfaire aux exigences les plus sensibles.

M. Kanvaly Diomandé, président de la Cour des comptes, parrain de la cérémonie a soutenu que l’initiative de primer les agents et les services des impôts illustre une stratégie managériale du développement de l’administration des impôts et d’amélioration de son efficacité par la valorisation de ses structures et de ses capacités humaines.

Le parrain a en outre invité les lauréats à aller toujours de l’avant et à assurer pleinement au sein de la DGI leur statut d’ambassadeur de l’excellence afin d’insuffler dans leur cadre de travail la quête d’excellence.

Sur 11 prix prévus, le prix d’honneur et le prix de l’innovation n’ont pas pu être attribués du fait qu’aucune candidature ne répondait aux critères de sélection. Pour le reste, le prix du meilleur agent des personnels spécialisés est revenu à M. Diaby Diézou.

Le prix du meilleur agent des services administratifs a été décerné à Mme Kouyaté épouse Coulibaly Massata et celui du meilleur agent des services techniques a été attribué à M. Bertin Koffi Oussou.

M. Kassi Kouamé Désiré a remporté le prix du meilleur agent de recouvrement, alors que celui du meilleur agent de contrôle fiscal a été remis à Mme Goulé épouse Oula Lébahi Inès. Monsieur Konan Gileguy Henri s’est emparé du prix du meilleur agent d’encadrement.

Le prix du meilleur service de la DGI est revenu à M. Roger ThébJasmin du Service d’assiette des impôts Yopougon 4. Le prix du meilleur agent d’assiette et celui du lauréat des Lauréats a été attribué à M. Dibi Serge Désiré.

Pour Dibi Serge Désiré, ce prix est la reconnaissance des efforts, mais aussi une invite à poursuivre ce travail. Il a exhorté ses collègues, agents des impôts, au travail avec abnégation, faisant remarquer que la direction générale observe leurs performances.

Chacun des lauréats de la 21ème édition du prix d’excellence de la direction générale des impôts a reçu un trophée et une attestation. Les nominés ont quant à eux reçu des attestations.

