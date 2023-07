Des acteurs de pêche nigériens découvrent les fours FTT à Abidjan

La délégation, composée de trois personnes, a visité ce mercredi 19 juillet 2023 le point de débarquement de pêche Mohammed VI de Locodjro, dans l’Ouest d’Abidjan.

La mission qui se déroule du 17 au 21 juillet 2023, en Côte d’Ivoire, est organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Elle a permis à la délégation de s’imprégner des méthodes de fumage du poisson avec les fours FTT.

Kanta Aissa, chef de la division nutrition à la direction de la pêche et de l’aquaculture du ministère nigérien de l’Environnement et de la lutte contre la désertification, a fait savoir que son pays, le Niger, veut implémenter les fours FTT de la FAO.

« Nous sommes venus pour échanger avec nos sœurs, d’ici, puisque le Niger veut vraiment expérimenter les fours FTT pour vraiment réduire les pertes post-captures », a indiqué Kanta Aissa, à l’occasion de la visite du débarcadère de Locodjro.

Au Niger, le fumage du poisson se fait de façon traditionnelle. Cette immersion devrait permettre aux acteurs de la pêche du pays de basculer aux fours FTT avec l’appui de la FAO, qui a appuyé les mareyeuses en Côte d’Ivoire à adopter ces fours améliorés.

Selon Mme Kanta Aissa, cette technique de fumage de poisson va permettre inéluctablement d’éviter les pertes post-captures « puisqu’au Niger, dans la région de Dufa, on a du poisson avec le Lac Tchad, mais il y a beaucoup de pertes post-captures ».

Ce dispositif réduit les risques de maladies. Dr Jérémie Diomandé Labla, consultant en chaîne de valeur et qualité des produits halieutiques pour la FAO relate qu’en Côte d’Ivoire, au départ, la transformation artisanale occasionnait des pathologies chez les fumeuses de poissons.

Toutes les femmes qui fumaient du poisson, selon la méthode traditionnelle, étaient toutes malades, témoigne-t-il, mentionnant qu’elles avaient notamment des maux d’yeux, des maladies de la peau, du poumon et du cœur.

Au niveau de la charge du travail, le fumage traditionnel occupe les femmes entre 8 heures et 24 heures selon les systèmes de fours, or avec les fours FTT, en 2 heures, le poisson est cuit et les femmes peuvent faire deux à trois cycles par jour, a-t-il fait remarquer.

Il fera en outre observer qu’avec le système traditionnel, pour 1 Kg de poissons, les mareyeuses utilisaient 5 Kg de bois. A contrario, avec les fours FTT, le dispositif absorbe entre 0,5 Kg à 1 Kg de bois pour 1 Kg de poissons. Par conséquent, la consommation de bois a été divisée par cinq.

« La Côte d’Ivoire a dû expérimenter ce four parce que nous avions des alertes au niveau de nos exportations dans les années 2006 », où le pays exportait pour à peu près 1 milliard de Fcfa de poissons fumés par an, a rappelé Dr Jérémie Labla.

« Mais, de 2006 à 2012 on a dû arrêter tout en raison des alertes des consommateurs européens qui trouvaient qu’il y avait, dans ces poissons fumés, des Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui sont réputés cancérigènes », a-t-il poursuivi.

Le ministère ivoirien chargé des Ressources halieutiques a décidé d’expérimenter et de renforcer la capacité des produits pour l’exportation. Après avoir réglé le problème à l’exportation, les autorités ont mis l’accent sur le fumage traditionnel, en interne, ce qui a conduit à l’introduction des fours FTT en Côte d’Ivoire.

Le volume de production de poissons au Niger, avec l’insécurité alimentée par le terrorisme au niveau Dufa, la plus grande région de production, « on a connu une baisse de la production, qui tourne autour de 49.000 tonnes (par an) et surtout avec les plantes », a indiqué Mme Kanta.

Aujourd’hui, l’engouement est porté vers la pisciculture et on a beaucoup de pisciculteurs, rapporte-elle, ajoutant que le président de l’association des pisciculteurs fait partie de la mission, car le Niger veut « aller vers la pisciculture puisque la pêche, maintenant ça ne donne pas assez ».

Florence Okoupo, une transformatrice de la coopérative des mareyeuses et transformatrices de produits halieutiques de Côte d’Ivoire, salue l’avènement des fours FTT qui « consomment moins de bois, sont plus économiques et rapides par rapport aux fours traditionnels ».

« Avec le four traditionnel, tu peux attaquer le rhume, la sinusite, les maux d’yeux à cause de la fumée », énumère-t-elle. Au débarcadère de Locodjro, les femmes, organisées en coopérative, font désormais le fumage du poisson aux fours FTT initiés par la FAO.

« On a eu les échos avec la FAO que la Côte d’Ivoire a expérimenté les fours FTT, ça fait des années et que ça fait école et on est venu voir cela », a confié Mme Kanta Aissa, soulignant que « sur le plan sanitaire, on sait que les fours FTT permettent de réduire les cancers ».

