Conseil constitutionnel ivoirien : Mamadou Koné réagit sur les griefs contre l’institution

Le Conseil constitutionnel a rendu, ce mardi 18 juillet 2023, un hommage au président sortant, Mamadou Koné, ainsi qu’aux membres de l’institution en fin de mandat.

Mamadou Koné a procédé, à cette occasion, à la distinction de 44 membres du Conseil constitutionnel. Il a exprimé « une vive émotion » qui l’étreint dans la perspective de la fin de sa mission à la tête du Conseil constitutionnel.

Il s’est réjoui de ce que, pendant toute la durée de son mandat à la tête de la juridiction, « l’appartenance politique des uns et des autres importait peu, l’essentiel étant que celle-ci n’impacte pas négativement la qualité du travail que nous aurions à faire ensemble ».

Considérant l’« idée largement répandue selon laquelle, la guerre que la Côte d’Ivoire a connue en 2010-2011 a pour origine le Conseil constitutionnel », il a dit s’être, durant son mandat, attelé à ce que « la paix et une paix durable, vienne de ce même Conseil constitutionnel d’où était partie la guerre ».

« Je crois pouvoir affirmer que là également, le pari a été tenu, même si certains de nos compatriotes ont pu penser, sûrement de bonne foi, que c’est le Conseil constitutionnel qui a été à l’origine des 85 morts de l’élection présidentielle d’octobre 2020 », a-t-il ajouté.

« Avec fermeté, je m’inscris en faux contre cette assertion qui ne traduit nullement la réalité. Le 20 septembre 2020, au moment où le Conseil constitutionnel s’apprêtait (à publier) la liste des quatre candidats définitivement qualifiés pour ce scrutin, notre pays dénombrait déjà 35 morts », a-t-il soutenu.

Pour lui, « les violences consécutives à l’élection du président de la République d’octobre 2020 n’étaient point les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel. Elles résultaient plutôt de mouvements politiques conçus, baptisés, financés et réalisés par des personnes qui les ont assumées ».

« J’ai vivement souhaité rendre hommage aux hommes et aux femmes de qualité qui, ont été à mes côtés et œuvré sans calcul pour nous permettre de répondre ensemble à l’attente du peuple de Côte d’Ivoire », a déclaré M. Mamadou Koné.

« Aujourd’hui, je crois pouvoir affirmer sans risque de me tromper, que l’objectif visé a été atteint, car nous avons vécu en parfaite convivialité et dans le respect mutuel des uns et des autres », a poursuivi Mamadou Koné, en poste depuis le 20 février 2015, en remplacement de Romain Francis Wodié, décédé le 3 juillet 2023.

M. Mamadou Koné qui part après huit ans à la tête de l’institution, a travaillé avec la célèbre juriste Jacqueline Lohoue Oble, ainsi que Assata Koné épouse Silué et Kouamé Kindoh Rosalie épouse Zalo, Ali Touré, Vincent Koua Diehi et Mamadou Samassi.

Sur les 44 personnes décorées, trois ont été élevées au grade de commandeur de l’ordre public, 12 faits officiers de l’ordre national et 29 élévées au rang de chevalier du mérite national. Au total, ce sont 14 femmes et 30 hommes qui ont été distingués, y compris les techniciens de surface.

La nouvelle présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, nommée le 9 mai 2023, a prêté serment lundi devant le président de la République. La passation des charges avec le président sortant, Mamadou Koné, est prévue jeudi et sa prise de fonction officielle le 21 juillet 2023.

