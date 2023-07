Le parti de Simone Gbagbo en alliance avec le PDCI à Yopougon

L’ex-Première dame, Simone Ehivet Gbagbo, a présenté Augustin Dia Houphouët, candidat du Pdci aux élections municipales à Yopougon, dans le Sud d’Abidjan, à ses militants, au quartier général du Pdci.

Simone Ehivet Gbagbo, dont la formation politique, le Mouvement des Générations Capables (MGC) est « en alliance » avec le Pdci, a apporté le 16 juillet 2023 son soutien au député Augustin Dia Houphouët, candidat du PDCI-RDA pour les Municipales du 2 septembre 2023 à Yopougon.

La cérémonie était placée sous la présidence de Mme Gbagbo. Elle a, à cette occasion, procédé à la présentation de Dia Houphouët, tête de la liste Pdci. Le candidat du parti de Henri Konan Bédié gagne un soutien qui pourrait l’aider à mener la bataille.

« Le monde avance. Nous sommes arrivés à l’ère où l’Afrique doit prendre les commandes de la direction du monde. Mais, comment est-ce possible, si les Africains sont incapables de faire les sacrifices nécessaires pour trouver eux-mêmes les solutions à leurs problèmes ? », s’est interrogée Simone Ehivet.

Pour elle, « la chose la plus importante pour les Ivoiriens, ce n’est pas de se battre pour être de tel ou tel parti. (…) La priorité, c’est l’unité des enfants du pays » qui doivent être capables de se mettre ensemble pour apporter des solutions.

Elle a levé la main du candidat Dia Houphouët qui va défendre les couleurs du PDCI et du Mouvement des Générations Capables (MGC), dans une ambiance très festive, au son d’une fanfare, de chants et danses.

Le député ivoirien, Dia Houphouët a un parcours atypique. Petit employé dans une mine d’or, il peinait à joindre les deux bouts quand un homme de Dieu lui a prédit qu’il serait le premier responsable de cette entreprise et qu’il serait même élu député.

Il n’y a pas du tout cru, reprochant même à son épouse de trop porter foi à de telles folies. Mais, du plus petit niveau, il a pu gravir les marches jusqu’au sommet de l’entreprise. Depuis son élection à Yopougon, il croit en son étoile et en Dieu.

« Il y a trois personnes qui m’ont impacté dans la vie. D’abord Félix Houphouët-Boigny qui a accepté que je reçoive le nom Dia. Ensuite, Henri Konan Bédié qui ne me connaissait même pas, mais qui a cru en moi et qui a adoubé ma candidature et, enfin, vous », a lancé le député ivoirien.

« Si Simone Ehivet Gbagbo a porté son choix sur moi, ce n’est pas un hasard, c’est pour que la prophétie se réalise. Vous êtes ma maman et un fils ne dénigre jamais sa mère », a-t-il ajouté.

« Dia Houphouët a dit, tu es notre maman, je souhaiterais que tu viennes à Yopougon pour prendre la parole devant le PDCI et le MGC afin de confirmer toi-même que nous allons marcher ensemble. J’ai trouvé que cela était une bonne chose », a-t-elle fait savoir.

Pour finir, elle s’est adressée à la tête de liste : « Vous dites que Yopougon est la plus grande commune. Elle doit donc regrouper le plus grand nombre de millionnaires du pays. Il vous faut créer à Yopougon, une économie qui soit entre les mains des populations elles-mêmes ».

Le candidat du Pdci, Dia Houphouët, affrontera à Yopougon, la plus grande commune du pays, M. Adama Bictogo, le président de l’Assemblée nationale, candidat du Rhdp, le parti au pouvoir, et Michel Gbagbo, candidat du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo.

AP/APA