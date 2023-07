Inauguration du Parc des expositions d’Abidjan, le plus grand de l’Afrique de l’Ouest

Le vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a procédé ce lundi 17 juillet 2023 à l’ouverture officielle du Parc des expositions, trois ans après son lancement.

Implanté dans la commune de Port-Bouët, cité balnéaire dans le Sud d’Abidjan, à proximité de l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny, le Parc des Expositions d’Abidjan est bâti sur une superficie de 16 hectares avec un financement de plus de 75 milliards de FCFA.

Ce joyau architectural demeure, le plus grand parc d’exposition de l’Afrique subsaharienne francophone et de l’Afrique de l’Ouest, a généré quelque 700 emplois lors de la phase de construction.

Cet ouvrage, rêvé par le président Félix Houphouët-Boigny depuis Côte d’Ivoire Expo 1985, a été réalisé sous l’ère du président Alassane Ouattara, a révélé le vice-président de la République qui a procédé à son inauguration.

Ce projet, indiquera-t-il, participera à la structuration économique de la Côte d’Ivoire en étant une vitrine de présentation du génie créateur et productif ivoirien. Pour M. Meyliet Koné, le Parc des expositions d’Abidjan est appelé à offrir au secteur privé la pleine capacité de jouer son rôle de levier de croissance économique.

Il soutiendra que cet édifice permettra de consolider le positionnement de la Côte d’Ivoire comme moteur de l’économie sous régionale et constitue un hub régional qui permettra au pays d’abriter de grands événements économiques nationaux et internationaux.

Le vice-président a fait savoir que son exploitation va générer plusieurs emplois directs et indirects dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie, du tourisme et des services. De plus, la proximité du site de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny lui offre une ouverture sur le monde et facilitera son utilisation pour les événements internationaux.

Par ailleurs, Meyliet Koné a rassuré que le gouvernement poursuivra les réformes tant, au niveau structurel que sectoriel, nécessaires pour améliorer les conditions et les cadres de développement de l’initiative privée en faveur de la jeunesse.

Il invitera les jeunesses à faire de cet espace un instrument de valorisation de leurs initiatives productives individuellement et collectivement, et les acteurs économiques à considérer ce Parc des expositions comme une vitrine et un marqueur de dynamisme économique de la Côte d’Ivoire à l’échelle nationale.

Pour sa part, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarrassouba, indique que le Parc des Expositions vient répondre aux attentes du secteur privé national et international.

L’objectif visé à travers sa construction est d’impacter la compétitivité des entreprises et les échanges commerciaux, mais aussi de valoriser les produits artisanaux et offrir une place de choix aux artisans, aux PME, aux startups, aux grandes entreprises ainsi qu’à l’industrie culturelle et créative, a-t-il noté.

Le Parc des expositions d’Abidjan, selon le ministre du Commerce, constitue un bon levier pour accroître le taux de captation des grandes manifestations internationales. Par conséquent, il constitue un instrument de marketing touristique de première importance.

Les activités qui s’y dérouleront devraient également permettre d’impacter la professionnalisation des filières, des promoteurs de manifestations ou de spectacles et tous les secteurs de commerce ou de services, et par conséquent booster la croissance du pays.

Le ministre Souleymane Diarrassouba a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour une gestion efficace et efficiente de cet édifice par des professionnels de renom afin d’accueillir sur plusieurs décennies des activités d’envergure au plan national et international.

Sur le site du Parc des expositions d’Abidjan de cet édifice, il est envisagé la construction des réceptifs hôteliers, des restaurants, des commerces et des espaces de loisir. Pour cette année 2023, il y est annoncé plusieurs activités, dont le SARA, le MIVA, la FOMCI, ARCHIBAT.

Au sein du parc, l’on a un Convention Center, conçu comme une grande nef centrale, développant environ 9 000 m² sous 35 mètres de haut. La toiture, largement débordante, projette un carré de 137 mètres de côté. Destiné à un usage polyvalent.

Le parc possède des gradins rétractables permettant d’accueillir des conférences internationales (jusqu’à 5 000 personnes), des salons (agriculture, automobile, jeunesse, tourisme…), des expositions commerciales, des concerts, des fêtes, des banquets, des manifestations politiques et des cérémonies de toutes sortes.

Le grand Hall d’exposition de 7 200 m², dispose de 15 mètres libres sous-plafond et peut être partagé en deux ou trois plus petits halls d’exposition. Construit de manière rationnelle et tramée, avec des dimensions et des hauteurs, il permet de répondre aux exigences variées des exposants.

