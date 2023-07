La nouvelle présidente du Conseil constitutionnel a prêté serment

La prestation de serment a eu lieu, ce lundi 17 juillet 2023, à la présidence de la République, en présence du chef de l’Etat Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, des diplomates et des présidents d’institutions.

La magistrate hors hiérarchie, Chantal Nanaba Camara, nouvelle présidente du Conseil constitutionnel, a prêté serment devant le président de la République, Alassane Ouattara, selon la loi organique, à la Salle des pas perdus de la présidence.

« Je m’engage à fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes », a déclaré Chantal Camara, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée.

Elle s’est en outre engagée « à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique, social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».

Cette cérémonie revêt un caractère historique et consacre l’avènement pour la première fois, en Côte d’Ivoire, d’une femme présidente du Conseil constitutionnel. Mme Chantal Nanaba Camara exerce depuis près de 45 ans dans la magistrature.

« Votre nomination est aussi notre concrétisation des engagements que j’ai pris à travers la Constitution, d’encourager la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions, dans les administrations et entreprises publiques », a dit le président Ouattara.

En raison de cela, ajoutera-t-il, la Première dame Dominique Ouattara a tenu à être présente ce jour à la prestation de serment de cette brillante magistrate. Mme Chantal Nanaba Camara, nommée le 9 mai 2023, prend officiellement fonction le 21 juillet 2023.

« Je compte sur votre abnégation, votre rigueur, votre impartialité dans l’accomplissement de votre mission au service des Ivoiriens, en ayant pour boussole la loi fondamentale », a dit Alassane Ouattara à la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel.

A l’endroit du président sortant du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, en poste depuis 2015, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a annoncé qu’il se proposait dans quelques semaines, de lui confier « une autre responsabilité importante ».

Chantal Nanaba qui succède à Koné Mamadou, a été présidente de la Cour de cassation et présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême. La passation des charges entre la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel et son prédécesseur est prévue le jeudi 20 juillet 2023.

AP/APA