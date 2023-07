Accord sur les céréales de la Mer noire : Poutine a-t-il ignoré les inquiétudes de Ramaphosa ?

Arrivé à son terme ce lundi à minuit, l’accord sur les céréales de la Mer noire ne devrait pas être renouvelé, selon le Kremlin,

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine sur la possibilité d’étendre le calendrier de l’Initiative céréalière de la mer Noire, alors que la date limite approche pour l’accord conclu sous l’égide de l’Onu afin d’acheminer les céréales de la Russie et de l’Ukraine à la suite de la guerre entre les deux voisins d’Europe de l’Est.

Dans un communiqué publié samedi en fin de journée, le porte-parole de M. Ramaphosa, Vincent Magwenya, a déclaré que le dirigeant sud-africain avait eu une conversation téléphonique avec M. Poutine à la suite d’un appel précédent qu’il avait eu avec le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, au sujet des négociations en cours entre la Russie et les Nations unies sur l’initiative sur les céréales de la mer Noire.

« Les discussions ont également porté sur la mission de paix des dirigeants africains et sur la nécessité de trouver une solution permanente et durable à l’acheminement des céréales de Russie et d’Ukraine vers les marchés internationaux », a déclaré M. Magwenya.

Il a jouté que le président Ramaphosa a également discuté avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelenski ».

L’initiative devrait expirer lundi. Le Kremlin a annoncé ce lundi 17 juillet qu’il ne la renouvèlerait que si ses conditions sont acceptées, sans entrer dans les détails.

Les Nations unies font pression pour que cet accord fragile reste intact, l’Ukraine et la Russie étant toutes deux d’importants fournisseurs de blé, d’orge, d’huile végétale et d’autres produits alimentaires dont dépendent les pays d’Afrique et d’Asie.

Elle a permis à l’Ukraine d’exporter 32,8 tonnes de céréales vers les pays développés et en développement, et a contribué à stabiliser le prix du blé après les pics enregistrés peu après l’invasion par la Russie, de son voisin en février 2022. En Afrique, plus de 3 millions de tonnes de céréales ont été importées jusqu’en juin dernier grâce à cet accord.

M. Magwenya a déclaré que M. Ramaphosa continuerait à discuter avec M. Poutine, M. Zelensky et M. Guterres de l’initiative sur les céréales et des efforts visant à mettre fin au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Le mois dernier, le dirigeant sud-africain a dirigé une délégation de chefs d’Etat africains qui se sont rendus en Russie et en Ukraine pour négocier la paix entre les deux voisins.

JN/fss/ac/APA