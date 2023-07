ONU Femmes et MTN Côte d’Ivoire en partenariat pour l’autonomisation des femmes

ONU Femmes et MTN Côte d’Ivoire signent une convention de partenariat en vue de renforcer l’égalité du Genre, l’autonomisation des femmes et des jeunes filles.

Cette signature de convention a eu lieu le vendredi 14 juillet 2023 au siège d’ONU Femmes à Abidjan, en présence de la représentante résidente de l’organisation, Antonia N’Gabala Sodonon et la secrétaire générale de MTN Côte d’Ivoire, Naténin Coulibaly.

Les deux personnalités ont saisi l’occasion pour rappeler l’objectif de leur mission commune, à savoir œuvrer pour l’autonomisation de la femme et à l’égalité du genre à travers des idées novatrices qui incluent le numérique.

Selon Antonia N’Gabala, ce partenariat « permettra la vulgarisation des Technologies de l‘information et de la communication (TIC) auprès des femmes et des filles en vue d’accroître leur inclusion dans une société et une économie qui se repose et dépend de plus en plus sur l’accès au digital ».

Les TIC, fera-t-elle observer, jouent un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne, « malheureusement » les femmes et les jeunes filles des zones urbaines comme rurales, ne peuvent pas tirer pleinement profit des potentialités du numérique, ce qui limite leur accès aux opportunités économiques.

La réponse que ONU Femmes entend apporter à cette problématique, s’inscrit dans la mise en œuvre des conclusions concertées de la Commission de la condition de la femme (Csw), organisée chaque année par l’organisation, en mars à New-York, a-t-elle ajouté.

A travers la signature du présent mémorandum d’accord, ONU Femmes Côte d’Ivoire et la société de téléphonie mobile s’engagent à soutenir les efforts du gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre du Plan national de développement 2021-2025, a fait savoir Antonia N’Gabala.

Il s’agit de façon concrète, de développer des initiatives novatrices visant à permettre aux femmes et aux jeunes filles d’utiliser les TIC de manière efficiente en vue de « l’amélioration de leur niveau d’éducation et dans le cadre de leurs activités économiques », a-t-elle poursuivi.

« Ensemble, nous pouvons créer un futur plus inclusif et égalitaire pour toutes les femmes et jeunes filles rurales de Côte d’Ivoire, où les TIC seront un véritable levier de changement », n’a-t-elle pas manqué de relever.

La secrétaire générale de l’entreprise de téléphonie mobile, Naténin Coulibaly, a souligné que cette action s’inscrit en parfaite adéquation avec la vision de la société, qui a souscrit à des engagements en faveur de la femme, auprès des Nations unies.

« Je suis heureuse de cette nouvelle collaboration que nous aurons et qui nous permettra de conjuguer nos efforts dans la lutte contre l’inégalité du Genre. Nous avons un combat commun et nous savons qu’avec votre expérience et savoir-faire, nous atteindrons nos objectifs », a exprimé Naténin Coulibaly.

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ce partenariat, dont un plaidoyer et la mobilisation de ressources auprès des parties prenantes, à l’occasion des 16 Jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Ce partenariat devrait permettre, en outre, un appui en équipements à travers des dons de matériels aux structures d’accueil et de protection des femmes et des jeunes filles victimes de violence, notamment le centre « Akwaba Mousso » de Cocody, dans l’Est d’Abidjan.

Un projet piloté par ONU Femmes Côte d’Ivoire en vue de faire la promotion des activités des femmes du vivrier et les aider à écouler leurs produits a été présenté au cours de cette signature de convention, Il s’agit du portail numérique « blattoo » où sont exposées leurs différents produits et les coopératives partenaires.

AP/APA