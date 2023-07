Une start-up transforme les résidus de cacao en charbon

Avec son produit « charbon recyclé », Gildas Kouadio Kouassi, un jeune entrepreneur ivoirien, a été déclaré ce jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan, lauréat d’un concours citoyen dédié aux artisans, dénommé « A ChezNou PI ».

Le Prix spécial de l’innovation, le Prix Mathieu Kadio-Morokro d’une valeur de 1 million de Fcfa, a été décerné au produit « Magma Horizon carburant, à base de déchets plastiques », porté par Alain Kouamé Koffi.

Gildas Kouadio qui a décroché le premier Prix de cette 2e édition de « A ChezNou PI », est suivi par Christian Noel Essoh Agnero avec « PAB Sarl, Farine à base de champignons », classé deuxième. Arrive en troisième position Marie Ello Ahou avec son produit « Clacos surgelés ».

A Cheznou Pi, est un projet porté par Petro Ivoire, une compagnie de distribution de produits pétroliers et dérivés, qui s’inscrit dans la dynamique de faire de l’artisanat un outil de création d’emplois, de richesses, et un levier de développement économique et social.

Depuis deux années, l’entreprise s’est engagée à soutenir et mettre en lumière le potentiel des jeunes hommes et femmes qui, grâce à leurs compétences, leurs génies créatifs et leurs créations innovantes, valorisent l’artisanat et la culture ivoirienne.

Le ministre du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a salué cette initiative qui rentre dans les objectifs du gouvernement de promouvoir et valoriser les différents métiers de ce secteur à haut potentiel d’emplois.

A l’endroit des lauréats de la deuxième édition de A ChezNous PI, Souleymane Diarrassouba a fait observer que « la vie d’un entrepreneur est une aventure palpitante, car lorsqu’on décide d’être entrepreneur, il faut être opiniâtre et avoir de la résilience ».

« Lorsqu’on est entrepreneur, on peut tituber, (toutefois) il faut pouvoir y tirer des leçons pour avancer (…) car pas mal de dirigeants, aujourd’hui, qui sont au sommet, ont connu à des moments donnés des doutes et des difficultés, mais ils ont eu cette capacité, cette conviction et cette force intérieure de pouvoir se relever ».

Sébastien Kadio-Morokro, directeur général de Petro Ivoire, a fait savoir que ce concours citoyen s’inscrit dans le cadre de la politique RSE de la compagnie pétrolière et vise à « l’éclosion des jeunes entrepreneurs qui ont souvent besoin d’un petit coup de pouce ».

Ce concours, dira-t-il, vise à « tirer des jeunes artisans talentueux, parce que nous nous sommes dit que c’était le secteur où il y avait le plus de défis, le plus de problématiques pour ces acteurs et donc nous avons cru bon de pouvoir les aider pour sortir de l’informel pour ceux qui ne sont pas constitués ».

Le lauréat du concours a reçu un chèque de 4 millions de Fcfa et un bon de carburant de 500.000 Fcfa. Le deuxième prix, lui, est doté de 2,5 millions Fcfa et 300.000 Fcfa de carburant, tandis que le 3e Prix est doté de 1,5 million de Fcfa avec un bon de 200.000 Fcfa de carburant.

Tous les vainqueurs auront leurs produits référencés dans le réseau des boutiques des stations de la compagnie. Ensuite, est-il prévu un accompagnement de ces jeunes artisans en vue d’obtenir un certificat (Codinorm) en termes de normalisation de leurs produits.

Yanick Gildas Kouadio Kouassi compte avec sa structure Pélé Industries, créée en 2019, devenir un géant dans son business. Il confie que ce « financement » lui permettra de pouvoir « booster la croissance de son produit à un niveau très élevé ». La Côte d’Ivoire est d’ailleurs le premier producteur mondial de cacao.

Dans les cinq prochaines années, Yanick Gildas Kouadio Kouassi ambitionne d’atteindre une capacité de production de 90 tonnes de charbon contre 20 tonnes actuellement. Outre les cabosses de cacao, il utilise aussi les épluchures de manioc et de banane pour en faire du charbon.

L’artisanat en Côte d’Ivoire touche environ 40% de la population active, soit près de 5 millions de personnes réparties sur huit branches d’activités, 40 corps de métiers et 245 métiers, faisant de ce secteur, l’un des plus grands pourvoyeurs d’emplois et de richesses.

AP/APA