La BRVM présente les opportunités du marché financier aux start-up ivoiriennes

Le Comité de direction de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), a eu ce jeudi 13 juillet 2023, une rencontre d’échanges avec des start-up, à Abidjan.

L’objectif visé par la BRVM en organisant cette rencontre, à son siège, avec ces acteurs clés de l’économie, était de leur présenter les opportunités qu’offre l’institution financière et recueillir, également, leurs attentes.

Le Comité de direction de la Brvm, conduit par son directeur général, Dr Edoh Kossi Amenounve, a rencontré ces start-up dans la salle de cotation de l’institution sous régionale. Au cours de cette séance, ces start-up ont été instruites sur l’écosystème de la bourse régionale.

Les membres du comité leur ont présenté la BRVM, l’une des deux structures centrales du marché financier de l’UEMOA, son organisation et les évolutions du marché primaire et secondaire ces dix dernières années en termes de ressources levées et des performances réalisées.

Ensuite, les responsables de la bourse régionale leur ont expliqué les modes de financement classiques et innovants auxquels les start-up peuvent avoir recours au cours de leur cycle de vie, notamment les financements par la bourse.

Dans cette aventure du monde des affaires, ces jeunes entrepreneurs ont été édifiés sur quelques success stories de start-up introduites en bourse dans le monde. Par ailleurs, les membres du Comité de direction ont eu un partage d’expériences avec les start-up présentes.

Les parties ont convenu de collaborer autour de trois axes majeurs, à savoir comment les fintechs peuvent aider à vulgariser davantage la Brvm, comment faire évoluer les aspects règlementaires et technologiques pour favoriser l’accès à la bourse et comment offrir un accès au marché aux startups pour se financer et se faire coter à la bourse.

Les start-up présentes à cette rencontre ont exprimé leur ambition de faire sonner un jour la cloche de la Brvm, lors de leur introduction en bourse. Les start-up Coliba Africa, JOOL international, Panelys Cash, Ejara, Djamo, Groupe DPSE et Innoving ont pris part à cette rencontre.

AP/APA