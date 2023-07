Jean François Basse, nouveau représentant de l’UNICEF en Côte d’Ivoire

Le nouveau représentant du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Côte d’Ivoire, a présenté ses lettres de créances au ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la diaspora, Mme Kandia Camara, selon une note de l’institution.

Jean François Basse succède, en Côte d’Ivoire, à Marc Vincent à la tête de l’organisation en charge de la promotion et protection des droits des enfants. Il s’est engagé à poursuivre le travail accompli, pour chaque enfant de Côte d’Ivoire, aux côtés du gouvernement ivoirien.

« Je crois fermement que la collaboration étroite entre l’UNICEF et le gouvernement ivoirien est essentielle pour atteindre notre objectif ambitieux. Sous le leadership du gouvernement, nous mettrons en place des politiques et des programmes innovants qui garantiront l’accès à une éducation de qualité, à des soins de santé adéquats, à une alimentation nutritive, ainsi qu’à la protection contre toutes les formes de violence, d’exploitation et de discrimination », a-t-il dit.

« Ensemble, nous ferons en sorte que chaque enfant ait la possibilité de réaliser son plein potentiel et de devenir un citoyen actif, responsable et épanoui. », a-t-il ajouté. Jean François Basse, précédemment représentant de l’UNICEF à Madagascar, cumule plus de 25 années d’expérience dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l’enfant.

Il a servi durant quatre ans en qualité de conseiller régional UNICEF pour la protection de l’enfance et apporté son expertise technique et sa vision stratégique à 21 pays de l’Afrique de l’Est et Australe.

Durant cette période, il a travaillé en tant que chargé de mission pendant six mois au Bureau de la directrice exécutive de l’UNICEF sur la stratégie visant à améliorer l’approche de l’Organisation en matière de prévention et de lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles.

En 2020, il a également servi durant six mois comme représentant intérimaire de l’UNICEF en Angola. Avant d’occuper ces fonctions, M. Basse a été déployé par l’UNICEF de 2014 à 2016 à Addis-Abeba en Ethiopie, au siège de l’Union Africaine en qualité de Conseiller Principal chargé de la protection de l’enfance.

Il a également servi au Siège de l’UNICEF comme Conseiller Principal à la Division des Programmes et a été membre de l’équipe de déploiement rapides pour les urgences liées aux épidémies, conflits armés ou catastrophes naturelles.

M. Basse a rejoint l’Organisation des Nations Unies en 1997 au Rwanda avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme. Il a ensuite été déployé dans les Opérations de Maintien de la Paix en Angola et en République Démocratique du Congo.

Né en 1964 au Sénégal, M. Basse est titulaire d’une maîtrise en droit international de droit de l’homme et de droit humanitaire de l’Université Catholique de Lyon en France. Il a obtenu un Certificat en Normes Sociales de l’Université de Pennsylvanie aux USA. Il parle couramment le français, l’anglais et le portugais.

