Les partis invités à respecter le quota des femmes

Pour une participation accrue des parties prenantes à ces joutes électorales, le Comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral (CSGPE), a organisé une tournée de sensibilisation dans plusieurs localités du pays.

Au cours d’une conférence de presse, ce mardi 11 juillet 2023 à Abidjan, le CSGPE a fait le bilan de cette tournée effectuée dans quatre localités de la Côte d’Ivoire, notamment à Bouaké (centre), Boundiali (nord), Tengrela (nord) et Odienné (nord).

Le CSGPE, à cette occasion, a lancé un appel aux partis politiques aux fins de respecter le quota de 30% minimum des femmes aux élections municipales et régionales de 2023. Cette loi instituée par l’Etat, dans les postes électifs, vise à amener les femmes à être présentes dans les sphères de décision.

Le collège électoral a été convoqué pour le 2 septembre 2023 dans le cadre des élections municipales et régionales couplées. Ce scrutin qui s’annonce épique, devrait permettre aux partis politiques de marquer leur ancrage électoral en prélude à la présidentielle de 2025.

L’objectif de cette campagne était de présenter la loi sur le quota de 30% minimum des femmes dans les assemblées électives et de sensibiliser les principales parties prenantes, les femmes, les jeunes et les partis politiques, a dit Mme Marguerite Yoli Bi Koné, membre du CSGPE en Côte d’Ivoire.

Selon Mme Marguerite Yoli Bi Koné, conseillère technique du ministre de la Femme, de la famille et de l’enfant, cette sensibilisation vise également à renforcer leur participation à ces élections locales, surtout celles des femmes.

Elle partagera que la majorité des participantes dans toutes localités refusent de s’engager en politique pour diverses raisons. Conformément à son rôle de veille et de sensibilisation, le CSGPE veut exhorter ces acteurs de la société à contribuer à l’édification de la nation

Des études ont démontré que plus les femmes sont autonomes, elles contribuent davantage au développement social et économique du pays. La Côte d’Ivoire, très engagée dans la promotion du Genre et de l’autonomisation des femmes, a adopté des lois pour renforcer le leadership féminin.

La loi relative à la représentation de la femme dans les assemblées élues impose pour les scrutins uninominaux ou de listes, un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre de candidats présentés.

L’article 4 du projet de loi précise que tout parti politique ou groupement politique dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates, lors d’un des scrutins précités bénéficiera d’un financement public supplémentaire.

