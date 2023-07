Deux artistes pro-Gbagbo attendus à Abidjan mercredi après plus de 10 ans d’exil

Ce retour au pays natal aura lieu le mercredi 12 juillet 2023, par voie terrestre à partir de Noé, à la frontière Sud avec le Ghana, à partir de 13h (GMT, heure locale), annonce le PPA-CI, le parti de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo.

Dans une note publiée ce lundi 10 juillet 2023, le secrétaire général du Parti des peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), Damana Pickass, renseigne que les artistes musiciens, Serges Kassy et François Kency, après plus de dix ans d’exil, rentrent en Côte d’Ivoire.

Damana Pickass rassure que toutes les dispositions ont été prises pour « un retour sécurisé et apaisé ». Il justifiera cet élan du parti de Laurent Gbagbo, en insinuant que « le PPA-CI a toujours accordé une attention particulière à la question des exilés ivoiriens et s’est mobilisé à l’occasion du retour de chaque vague d’exilés ».

Le secrétaire général du PPA-CI, a par conséquent, appelé à la mobilisation de la direction du parti, des organes et commissions de la formation politique, ainsi que des militants et des Ivoiriens en général, afin de leur réserver un « accueil chaleureux et digne de ces valeureux fils du pays et du monde artistique ».

Selon le protocole d’accueil, Serges Kassy et François Kency, après avoir foulé le sol ivoirien, se rendront au siège du parti, à la Riviera 3, à partir de 16h, où il est prévu une réception officielle organisée par la direction du parti.

Serges Kassy et François Kency, deux artistes engagés, avaient quitté la Côte d’Ivoire à la suite de la grave crise postélectorale de 2010-2011 qui a fait, selon les autorités, plus de 3.000 morts à travers le pays.

AP/APA